Alice Weidel, die designierte Kanzlerkandidatin der AfD, hat im Gegensatz zu vielen anderen Politikern eine respektable Ausbildung hinter sich. Ihr wirtschaftswissenschaftliches Studium in Bayreuth schloss sie als eine der Jahrgangsbesten ab. An der dortigen Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät wurde sie mit „magna cum laude“ promoviert. Gefördert wurde sie von der Konrad-Adenauer-Stiftung, dem Deutschen Akademischen Austauschdienst und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung. Offensichtlich zu kurz kam bei ihrer Ausbildung aber die Politische Wissenschaft.

Jedenfalls stellte sie nach dem Wahlsieg der rechtsradikalen FPÖ in Österreich auf X die folgende Frage: „Regiert werden von Gewinnern, die das Land nach außen stark vertreten? Oder von zusammengeschlossenen Verlierern – wie in Thüringen, Brandenburg & Sachsen?“ Frau Dr. rer. pol. Weidel behauptet also implizit, die Partei mit den meisten Stimmen und Mandaten – also der Wahlgewinner – stelle quasi automatisch die Regierung. Das wären dann in Brandenburg die SPD und in Sachsen die CDU, jedenfalls nicht die AfD, die in beiden Ländern auf Platz zwei landete. Weidels Regierungsanspruch kann sich also nur auf Thüringen beziehen, wo die dort als gesichert rechtsextremistisch eingestufte AfD vor einem Monat stärkste Partei wurde.

Dennoch stellte die SPD den Regierungschef

Dass Gewinner regieren, steht allerdings weder im Grundgesetz noch in den Verfassungen der Länder. Demnach wird Kanzler oder Ministerpräsident, wer in den ersten beiden Wahlgängen die absolute Mehrheit erreicht oder im dritten Anlauf die relative. Nicht auf die meisten Stimmen am Wahlsonntag kommt es also an, sondern auf die Mehrheit der Sitze im Parlament. Da absolute Mehrheiten bei unserem Wahlrecht die absolute Ausnahme bilden, regieren letztlich die Parteien, die als Koalition mehr Sitze haben als die Opposition.

So wie die Partei- und Fraktionsvorsitzende Weidel äußern sich die meisten AfD-Politiker. Der Tenor: Der Wahlgewinner habe zu regieren, alles andere wäre in höchstem Maße undemokratisch, ja Betrug am Wähler. Nach diesem Maßstab kam Willy Brandt 1969 auf undemokratische Weise ins Amt. Damals lag die CDU/CSU mit 46,1 Prozent klar vor der SPD mit 42,7 Prozent. Aber dank der FDP kam Brandt auf die notwendigen Stimmen für eine Kanzlermehrheit.

Ganz ähnlich war es 1976. Da verfehlten Helmut Kohl und die CDU/CSU die absolute Mehrheit mit 48,6 Prozent nur knapp, so dass die sozial-liberale Koalition unter Helmut Schmidt (SPD) weiter regieren konnte. Nicht anders 1980: Mit Franz-Josef Strauß lag die Union vor der SPD. Doch die Freien Demokraten blieben der SPD treu – jedenfalls bis zum Herbst 1982, als sie per konstruktivem Misstrauensvotum Schmidt stürzten und Kohl zum Kanzler machten.

„Zusammengeschlossene Verlierer“ haben auch häufig in den Ländern regiert – jeweils gegen die stärkste Fraktion. Als Brandt erstmals zum Kanzler gewählt wurde, war Weidel noch nicht geboren. Aber mitbekommen haben müsste sie, dass beispielsweise 2019 in Bremen SPD, Grüne und Linke Andreas Bovenschulte (SPD) zum Regierungschef wählten, obwohl die CDU bei der Bürgerschaftswahl die meisten Stimmen erhalten hatte. Bremen war kein Einzelfall. In Hessen wurde die CDU gleich bei vier Landtagswahlen – 1974, 1978,1982 und 1995 – stärkste Partei. Dennoch stellte die SPD den Regierungschef, drei Mal mit Hilfe der FDP und 1995 dann dank der Unterstützung der Grünen.

Die CDU und die Schill-Partei

Als Wahlgewinner, also als stärkste Fraktion in die Opposition zu müssen, war in den 1970er-Jahren vor allem das Schicksal der CDU. In Nordrhein-Westfalen war das 1970 und 1975 der Fall, in Niedersachsen 1974. Die Bonner Koalitionspartner SPD und FDP hielten sich eben auch in den Ländern die Treue – gegen die CDU. Das änderte sich erst nach der Bildung der Regierung Kohl/Genscher 1982. Auch die CDU hat schon gegen den Wahlsieger regiert, 2001 in Hamburg. Damals blieb die SPD mit 36,5 Prozent stärkste Partei. Die CDU (26,5 Prozent) und die erstmal angetretene rechtspopulistische Schill-Partei (19,4 Prozent) schlossen indes eine Koalition. So wurde mit Ole van Beust zum ersten Mal seit 1957 wieder ein Christdemokrat in der Hansestadt Erster Bürgermeister.

Nun kann sich die AfD nach den Wahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg durchaus als Gewinnerin fühlen. Sie hat drei Mal an Stimmen dazu gewonnen, ist in Thüringen zum ersten Mal in einem Parlament stärkste Kraft geworden und verfügt dort sowie in Brandenburg über die Sperrminorität. Gegen sie kann die Landesverfassung nicht geändert werden und können auch keine neuen Verfassungsrichter berufen werden.

Neben der AfD gab es bei den jüngsten Landtagswahlen noch einen Gewinner: das „Bündnis Sahra Wagenknecht“ (BSW). Wenn die AfD-Kanzlerkandidatin in spe also davon spricht, dass Gewinner regieren müssten, dann könnte sie es ja mit der Wagenknecht-Truppe versuchen. In Thüringen kommen AfD und BSW auf 47 von 88 Sitzen, in Brandenburg auf 44 von 88.

Viel Verständnis für Putin

Eine „Querfront“ aus AfD und BSW wäre nicht so grotesk, wie sie auf den ersten Blick erscheinen mag. Nicht ohne Grund hat der AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla Wagenknechts Programmatik im ZDF als „fast eins-zu-eins AfD“ bezeichnet. Das gilt uneingeschränkt beim Thema Migration und ebenso bei der inneren Sicherheit.

AfD und BSW bringen nicht nur viel Verständnis für die Politik des Kriegsverbrechers Putin auf. Sie sind zugleich für eine größtmögliche Distanz gegenüber Washington. Ebenfalls einig sind sich beide Parteien in der Ablehnung jeglicher Unterstützung der Ukraine in ihrem Kampf gegen den Aggressor Putin. Da würden keine Waffen mehr geliefert und jegliche Sanktionen gegen Russland aufgehoben. Zudem würden beide Parteien die Deutschen liebend gern mit russischem Gas beliefern.

Die Rückabwicklung der EU zu einer besseren Freihandelszone läge beiden Parteien ebenfalls am Herzen. In vielen Bereichen der Gesellschaftspolitik stehen sich AfD und BSW ebenfalls recht nahe. Wenn Wagenknecht über die „Lifestyle-Linken“ oder das Gendern spottet, findet sie auf der ganz rechten Seite des Spektrums uneingeschränkte Zustimmung. Dasselbe gilt für Wagenknechts Verurteilung von Parallelgesellschaften und den dort grassierenden „Hass auf unsere Kultur“. Trügen BSW und AfD gemeinsam Verantwortung, stünde das Thema Innere Sicherheit ganz oben auf ihrer Agenda. Beide Parteien eint zudem die Überzeugung, dass Wachstum und Arbeitsplätze Vorrang haben müssen vor einer überzogenen Klimapolitik.

Wenn also die Thüringer nach Meinung von Weidel „von Gewinnern“ regiert werden müssten, dann sollte sie einfach bei Wagenknecht anrufen und um eine Audienz bitten. Da könnte niemand sagen, hier werde der Wählerwille missachtet. Schließlich haben die Thüringer AfD und BSW zusammen eine absolute Mehrheit beschert.