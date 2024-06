Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

Maximilian Krah war Spitzenkandidat der AfD für die Europawahl und bis Mai 2024 Mitglied im Bundesvorstand der AfD. Dann stolperte er über seine umstrittenen Äußerungen zur SS und eine China-Spionageaffäre um einen seiner Mitarbeiter. Eine Mehrzahl der neuen EU-Parlamentarier der AfD stimmte in der Folge dafür, ihn nicht in die AfD-Delegation aufzunehmen. Im Europaparlament muss er also zunächst als Einzelkämpfer weitermachen. Cicero-Autor Mathias Brodkorb, SPD-Mitglied und ehemaliger Finanzminister von Mecklenburg-Vorpommern, hat mit Krah gesprochen.

Herr Krah, wie geht es Ihnen?