Was bringt Bürokraten dazu, ein Musikstück zu verbieten, in dem es eigentlich, wie sich das für Tanzmusik gehört, um so gut wie nichts als den Spaß an der Freude und die Liebe geht. Die Begründung, die der zuständige Referent dem Bayerischen Rundfunk nennt, ist bei näherer Überlegung so fragwürdig wie das Verbot selbst und wäre womöglich auch rechtlich unhaltbar, falls irgendein Wiesn-DJ sich nicht daran halten sollte. In Paragraf vier der Betriebsbedingungen steht nämlich, dass rassistische Äußerungen beim Oktoberfest nicht geduldet werden.