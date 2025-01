Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Was Friedrich Merz an diesem Sonntag zum 149. Geburtstag von Konrad Adenauer bei der nach ihm benannten Stiftung auf dem Petersberg sprach, hatte stilistisch viel von einer sprichwörtlichen „Sonntagsrede“ – und wenig von einem Wahlkampftermin. Man kann an Merz wahrlich nicht kritisieren, dass er nicht wisse, wie man politische Gegner wortgewaltig angreift. Das hat er oft genug bewiesen – als er noch nicht Kanzlerkandidat war. Wenn er also nun wie in dieser Rede auf solche Angriffe verzichtet, dann ist das in der nun begonnenen heißen Wahlkampfphase womöglich selbst eine Botschaft. Nämlich eine, die schon auf die Nachwahlphase der Koalitionsverhandlungen verweist.

Inhaltlich erfüllte Merz durchaus den Anspruch an eine Grundsatzrede, in der jemand eben seine grundsätzlichen Überzeugungen und Vorhaben verdeutlicht. Das Land steht, so will Merz offenkundig klarmachen, in einem ähnlich historischen Maße vor wegweisenden Entscheidungen wie bei der Wahl 1949, als die (West-)Deutschen der frühen Bundesrepublik eine Richtung gaben, für die Konrad Adenauer als Gründungsvater der CDU stand. Erst im Rückblick werde man vollständig verstehen, wie tiefgreifend der heutige Wandel („tektonische Verschiebungen der politischen und ökonomischen Machtzentren auf der Welt“) sei. Die Entscheidungen, die jetzt zu treffen seien, „werden tiefgreifende Konsequenzen haben“, dürften nicht nach der Demoskopie ausgerichtet werden, sondern nach tiefen inneren Überzeugungen und den Interessen des Landes, sagte Merz.