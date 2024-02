Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Robert Habeck sprach zwar nicht von einer Wende, aber was er verkündet, ist nichts anderes: Kohlendioxid aus deutschen Betrieben soll künftig in großem Umfang abgeschieden und im Boden gespeichert werden. In seinem Wirtschafts- und Klimaschutzministerium wird nun also eine entsprechende Änderung des Kohlendioxidspeicherungsgesetzes vorbereitet, um dieses „Carbon Capture and Storage“ (CCS) künftig zu ermöglichen.

Das ist keine Überraschung mehr, denn die Grünen haben diese Wende auf ihrem jüngsten Parteitag beschlossen. Die Partei und mit ihr ein Großteil der politischen und medialen Klasse zeigen damit, dass sie grundsätzlich dazu in der Lage sind, lang beschrittene Holzwege zu verlassen und den Weg zur Vernunft einzuschlagen. Nicht nur zur ökonomischen, sondern auch zur ökologischen Vernunft.

Irrationale Ängste vor der „Endlagerung“

Besonders erstaunlich: Auch bei Gas- und Biomassekraftwerken wird die Abscheidung von CO2 ermöglicht, „im Sinne eines technologieoffenen Übergangs zu einem klimaneutralen Stromsystem“. Dagegen gab und gibt es noch in der SPD und vor allem auch bei den Grünen großen Widerstand. CCS wurde und wird weiterhin von vielen als eine Art Abkehr vom reinen Pfad der Transformationstugend betrachtet – der dazugehörige negative Kampfbegriff lautet „fossiler Lock-in“. Ganz offenkundig gibt es da starke Kräfte, denen die möglichst radikale „Dekarbonisierung“ und der Kampf gegen die „fossile“ Wirtschaft wichtiger sind als die schnelle Senkung der Emissionen bei Aufrechterhaltung einer stabilen Energieversorgung.

Zur Wahrheit gehört übrigens auch, dass die irrationale Abneigung oder vielmehr Angst vor dem Speichern von CO2 im Boden sich nicht auf die Grünen und ihre Anhänger beschränkte. CCS galt in der deutschen Politik bis vor kurzem als höchst unpopulär und wurde politisch verhindert. Das „Gesetz zur Demonstration der dauerhaften Speicherung von Kohlendioxid“, das im August 2012 in Kraft trat, ist de facto ein CCS-Verhinderungsgesetz, da es den geologisch infrage kommenden Bundesländern ein Vetorecht einräumt, das Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen und Brandenburg nutzten, um die CO2-Speicherung zu verbieten. Die Abscheidung war dadurch zwar nicht absolut verboten, aber politisch diskreditiert.

Das hat sich jetzt geändert. Ein Evaluationsbericht der Bundesregierung von Ende 2022 hat diese Wende eingeleitet beziehungsweise argumentativ vorbereitet. Deutschlands radikale Anti-CCS-Haltung war angesichts der positiven Haltung im Rest der Welt und der eindeutigen CCS-Forderung des Weltklimarats IPCC in seinem jüngsten sechsten Bericht nicht mehr haltbar.

Die Folge dieses deutschen Sonderholzwegs ist aber, dass Deutschland dadurch technologisch ins Hintertreffen geraten ist. Der Erfahrungsvorsprung von Dänemark, Norwegen und Großbritannien und deren geographisch bedingt sehr viel größere Kapazitäten zur Speicherung von CO2 im Meeresboden bieten den Grünen und der Bundesregierung allerdings auch einen großen Vorteil: Sie können ihre späte CCS-Wende einer noch immer von Ängsten vor CO2-„Endlagern“ und angeblich aus den Tiefen wieder aufsteigendem Klimagas beherrschten Anhängerschaft etwas schmackhafter machen, indem deutsches CO2 eben nicht unter dem norddeutschem Festlandsboden verpresst wird, sondern tief unter dem Meeresboden vor den Küsten unserer nordeuropäischen Nachbarländer. Die Norweger und Dänen, denen die bizarren Ängste der Deutschen fremd sind, werden sich über das gute Geschäft freuen – und die Deutschen werden eben zahlen.

Trotzdem, die grün-deutsche CCS-Wende ist eine gute Nachricht. Nicht nur im konkreten, sachpolitischen Ergebnis. Sondern auch als Beispiel dafür, dass vernünftige Einsichten die politische Klasse und sogar ihre grüne Avantgarde zur Abkehr von ideologisch-irrationalen Holzwegen veranlassen können. Warum sollte das nicht auch auf anderen, noch wichtigeren Politikfeldern wie der Migrations- und Sozialpolitik möglich sein?