Nie lebte der Mensch ein behüteteres Leben als in der westlichen Moderne. Insbesondere in Deutschland hat man sich in einer Art betreutem Wohnen auf Lebenszeit eingerichtet. Von der Wiege bis zur Bahre, vom Elterngeld und dem garantierten Krippenplatz über den Mindestlohn und die gesetzlich geregelten Wiedereingliederungsmaßnahmen bis hin zur Frühverrentung wird der Bundesrepublikaner führsorglich an die sozialstaatliche Hand genommen.

Das Ziel ist der angepasste Bürger Da es aber noch viel zu viele Freiräume gibt und der Mensch, insbesondere der jüngere Mensch, alles Mögliche tut, nur wahrscheinlich aber nichts, was dem Arbeitsmarkt nützt oder der Zivilgesellschaft dient, muss die Rundumbetreuung dringend ausgebaut werden – und zwar verpflichtend: Zwangsganztagskitas, Zwangsganztagskindergärten, Zwangsganztagsschulen. Wann endlich gibt es die Zwangsganztagsarbeitsstelle und die Zwangsganztagsrentnerbetreuung? Sicher ist sicher, man weiß ja nie, auf was für sozial abträgliche Gedanken die Menschen so kommen in ihrer Freizeit.

schließen x Das digitale Monatsabo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugszeitraums gekündigt werden. Abonnenten der Print-Ausgabe zahlen nur 1,90 € pro Monat.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel.