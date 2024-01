Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Manchmal geht es in der Politik eben doch ganz schnell. Nun werden also schon im Frühsommer alle Asylbewerber in ganz Deutschland ihre Zahlungen vom deutschen Staat zumindest teilweise in Form einer Zahlkarte erhalten, die keine Überweisungen in die Herkunftsländer erlaubt. Bezeichnenderweise ist es nicht die Bundesregierung, die diese migrationspolitisch einschneidende Maßnahme vorantrieb und bekanntgab, sondern der CDU-Ministerpräsident von Hessen, Boris Rhein.

Die Nachricht, dass ein großer Teil der Flüchtlinge sozusagen schon auf dem Absatz kehrtmachten, wenn sie Landkreisen zugeteilt wurden, in denen es bereits eine solche Zahlkarte gibt, dürfte zu der Entscheidung der Bundesländer wesentlich beigetragen haben. Denn selbstverständlich ist der Hauptzweck dieser Maßnahme die Attraktivität Deutschlands als Zielland für Asyl-Migranten herabzusetzen. Und vermutlich hat die schnelle Einführung auch mit den anstehenden EU-Wahlen und vor allem den drei Landtagswahlen im September zu tun. Denn bis dahin dürfte die Einwanderungswirklichkeit die aktuelle Empörung über die AfD als wählerbewegendes Thema wieder abgelöst haben.