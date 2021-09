Es war ein denkwürdiges Bild: Einem Denkmal gleich saß Angela Merkel am gestrigen Abend im rosa Blazer auf der Regierungsbank unter der Reichstagskuppel, so wie sie es in den 16 Jahren zuvor getan hatte. Aber teilnahmslos, mal mit dem Handy beschäftigt, mal mit dem Tablet, folgte sie dem Spektakel, das sich rund um sie abspielte. Wie viel hat das, was sich nach der historischen Niederlage in der Union abspielt, mit ihrem Festhalten am Kanzleramt zu tun? Wäre alles anders gekommen, hätte sie rechtzeitig an Armin Laschet übergeben? In den Pausen kommen alte und neue Abgeordnete, um mit ihr letzte Erinnerungsfotos zu schießen. Die Union muss jetzt wieder laufen lernen, Merkel ist Vergangenheit.

Schräg hinter ihr reibt sich ein sichtlich ermüdeter Armin Laschet die Augen. Die Fraktion hat sich wegen Corona im Plenarsaal des Bundestags versammelt, deshalb sitzt der Kanzlerkandidat, der die Wahl verloren hat, dort, wo eigentlich Kanzler und Minister sitzen. Die Chancen, dass er noch öfter auf der Regierungsbank sitzen wird, stehen 1 zu 10.