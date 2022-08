Michail Gorbatschow ist am 30. August im Alter von 91 Jahren verstorben. Er hat den Gang der Geschichte seines Landes, der einstigen Sowjetunion, und ihrer Nachfolgerstaaten wie vor ihm, auf ihre Weise, nur Lenin und Stalin geprägt. Der ehemalige Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (KPdSU) von März 1985 bis August 1991 und Staatspräsident der Sowjetunion von März 1990 bis Dezember 1991 hat Weltgeschichte geschrieben. Seine mutige Politik der Glasnost („Offenheit“) und Perestroika („Umstrukturierung“) hat die europäischen Revolutionen der Jahre 1989-91 erst ermöglicht. Dadurch hat Gorbatschow die Wiedervereinigung Deutschlands in Frieden und Freiheit erst möglich gemacht.

Gorbatschows Politik führte zur inneren Auflösung der Sowjetunion, zum Putsch gegen ihn im Sommer 1991, zum Zerfall des Sowjetreichs und zur Unabhängigkeit seiner Gliedstaaten, die der ehemalige Staatspräsident nicht aufhalten konnte. Das internationale Ansehen des Staatsmanns und Friedensnobelpreisträgers Gorbatschow ist höher als der Ruf zuhause. Viele seiner Landsleute verübeln ihm die Aufgabe des äußeren Imperiums. Die Situation im heutigen Russland, Aufstieg, Machtkonsolidierung und Transformation des Landes unter Wladimir Putin, hängen mit Entwicklungen zusammen, die unter Michail Gorbatschow ihren Anfang nahmen. Eine weltgeschichtliche Bewertung Gorbatschows muss deshalb auch die Probleme seines Landes in Rechnung stellen.

Zweitjüngster Generalsekretär

Michail Gorbatschow wurde am 2. März 1931 als Sohn eines russischen Vaters und einer ukrainischen Mutter im Nordkaukasus geboren. Seine Eltern waren Bauern in einem Kolchos. Während des Jurastudiums an der Moskauer Lomonossow-Universität lernte Gorbatschow seine Frau Raissa kennen, mit der er von 1953 bis zu ihrem Tod 1999 verheiratet war. Das landwirtschaftliche Umfeld seiner Kindheit und Jugend prägte auch den späteren beruflichen und politischen Aufstieg Gorbatschows. Er erwarb einen weiteren Abschluss als Agrarbetriebswirt und stieg nach seinem Eintritt in die Kommunistische Partei der Sowjetunion mit 21 Jahren bis zum Ersten Sekretär für Landwirtschaft im Jahr 1970 auf. Schon 1971 wurde er Mitglied des Zentralkomitees der KPdSU, 1978 ZK-Sekretär für Landwirtschaft und 1980 Mitglied des Politbüros. Als zweitjüngstes Mitglied in der Geschichte des Politbüros wurde Gorbatschow am 11. März 1985 zum Generalsekretär des Politbüros gewählt und löste 1988 Andrej Gromyko als Vorsitzender des Präsidiums des Obersten Sowjets und damit als Staatsoberhaupt ab.

Gleich zu Beginn seiner Amtszeit begann Gorbatschow unter den Stichworten Glasnost und Perestroika umfangreiche politische und wirtschaftliche Reformen. Gorbatschow war ein Mann des Apparats, der sich nie seinen Sinn für politische Realitäten korrumpieren ließ. Er wollte die Sowjetunion von innen heraus reformieren und wurde zum Revolutionär wider Willen. Er sorgte für den Abzug der sowjetischen Truppen aus Afghanistan und läutete mit seiner Abrüstungsrede vor der UN-Vollversammlung in New York im Dezember 1988 das Ende des Kalten Krieges ein. Durch die Abkehr von der Breschnew-Doktrin konnten die Mitglieder des Warschauer Paktes ihre Staatsform und Bündniszugehörigkeit selbst bestimmen und lösten sich aus der sowjetischen Umklammerung.

Eintrag im Geschichtsbuch sicher

Es bleibt die große staatsmännische Leistung von Bundeskanzler Helmut Kohl, dass es ihm gelungen ist, zu Michail Gorbatschow ein persönliches Vertrauen aufzubauen und den sowjetischen Staatspräsidenten dadurch zu ermuntern, seinen Weg der Reformen zu gehen, den Staaten der Sowjetunion und des Warschauer Paktes ihr Selbstbestimmungsrecht zurückzugeben und ihren eigenen Weg in Freiheit zu beschreiten.

Michael Gorbatschows Erbe an die Gegenwart ist vielfältig und ambivalent. Bismarck hat einst gesagt, dass Dankbarkeit keine Kategorie der Politik ist. Wir Deutschen und Europäer, im Osten wie im Westen des einst geteilten Kontinents, haben allen Grund, Michail Gorbatschow dankbar zu sein, für seinen Mut und seine Charakterstärke, in einem historischen Moment den Fluss der Geschichte seinem Lauf zu überlassen. Noch ist es zu früh, die Ereignisse der Jahre 1989 bis 1991 in ihren dauerhaften Auswirkungen zu beurteilen. Fest steht allerdings jetzt schon: Michail Gorbatschow hat seinen Eintrag im Geschichtsbuch sicher.