Die Bedrohung hat einen anderen Namen, aber die Angst, in der wir uns wie im freien Fall auch noch an die freiheitsfeindlichste Lösung klammern, ist dieselbe. Und wer die Erschütterung der Zivilgesellschaft in der Corona-Krise einmal verdaut hat, weiß, dass Grundrechte besonders gerne über Bord geworfen werden, wenn sich der Lösung als bequeme Entlastung präsentiert: Normal ist eben eine Frage der Zeit. Während wir in Deutschland noch Zeit für eine Kehrtwende haben, ist es 8000 Kilometer südöstlich von uns sehr wahrscheinlich schon zu spät. Sri Lanka lebt das deutsche Worst-Case-Szenario. Nicht nur, was den gesellschaftlichen Zerfall durch eine (forcierte) Wirtschaftskrise angeht, sondern auch im Hinblick auf eine totalitäre Instrumentalisierung des Ausnahmezustands.