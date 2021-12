Es war Anfang des Jahres, genauer gesagt der 4. Januar. Ein Tag des stillen Triumphes – für Julian Assange, seine Familie und seine vielen Unterstützer weltweit. An diesem 4. Januar lehnte ein Londoner Gericht die von den USA geforderte Auslieferung Assanges ab. Als Begründung führte die leitende Richterin Vanessa Baraitser damals schwerwiegende psychische Erkrankungen des 50-Jährigen an. Assange leide unter Autismus und einer klinischen Depression. Zudem bestehe die Gefahr, dass der Australier sich unter den zu erwartenden harten Isolationshaftbedingungen in den USA das Leben nehmen könnte, so Baraitser. Bei einer Verurteilung in den USA drohten ihm bis zu 175 Jahre Haft.

Die NGO „Reporter ohne Grenzen“, seit Jahren an der Spitze der Assange-Unterstützerfront, sah Gerechtigkeit walten. Von der Menschenrechtlerin Rebecca Vincent hörte man: „Es ist sehr unwahrscheinlich, dass eine Berufung der USA Erfolg haben wird.“ Und fügte hinzu: „Ich sehe nicht, welche neuen Argumente die Anwälte vor Gericht einbringen könnten.“ Zudem hofften viele, dass unter einem Präsidenten Biden die Anklage fallen gelassen werden könnte. Diese Hoffnung wurde rasch zerstoben, aus Washington kam die Order, das Urteil des britischen Gerichts anzufechten. Angezweifelt wurden die gesundheitlichen Probleme und das laut britischen Gutachten bestehende Suizidrisiko. Von US-Seite hieß es hierzu: „Herr Assange hatte jeden Grund, bei seinen Symptomen zu übertreiben.“