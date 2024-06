„Mein Land, in all seiner Weisheit, hat das unwichtigstes Amt geschaffen, das der Mensch je hat erfinden oder in seiner Phantasie hat erdenken können.“ Der Mann, der seiner Frustration in diesen Worten Ausdruck verlieh, musste es wissen. Er war John Adams, der acht Jahre lang eben dieses angeblich unwichtige Amt des Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten innehatte – bevor er im Jahr 1800 zum Nachfolger George Washingtons und damit zum zweiten Präsidenten der USA gewählt wurde.

Eine solche Geringschätzung der Vizepräsidentschaft gibt es heute nicht mehr. Immerhin neunmal wurde ein Vizepräsident mitten in der Amtszeit des eigentlich Gewählten zum Präsidenten. Vier Präsidenten starben im Amt eines natürlichen Todes (William Henry Harrison, Zachary Taylor, Warren Harding, Franklin D. Roosevelt), vier wurden ermordet (Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley, John F. Kennedy) und einer trat zurück (Richard Nixon). Doch auch ohne solch dramatische Ereignisse ist das Vizepräsidentenamt politisch signifikant. Der Vizepräsident oder – in der Gegenwart – die Vizepräsidentin ist nämlich gleichzeitig Präsident des Senats. Kommt es dort bei einer Abstimmung zu einem Unentschieden, entscheidet ihre Stimme, the tie-breaking vote. Diese Situation kam auf Vizepräsidentin Kamala Harris zu.