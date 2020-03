Daniel C. Schmidt ist freier Reporter. Er studierte in Manchester und London (BA Politics & Economics, MSc Asian Politics) und lebt zur Zeit in Washington, D.C.. Schmidt schreibt über Pop, Kultur und Politik.

Die Frage war gar nicht mal so trickreich, eher mondän: Ob er sich für das Gesetz zum Schutz gefährdeter Arten starkmachen wolle, fragte die Frauenstimme aus dem Hintergrund. In dem Moment wurde aus dem eingeblendeten „Illinois for Biden“-Standbild ein Livebild. Joe Biden stand vor einer USA-Flagge, in der rechten Hand hielt er ein Mobiltelefon, in das er sprach. Er schaute nicht in die Kamera, sondern sah an ihr vorbei, während er antwortete. Er machte eins, zwei Schritte nach links, und plötzlich war er für eine Sekunde aus dem Bild verschwunden, dann ging er wieder zurück, als ob ihm jemand hinter der Kamera verdeutlicht hätte: Wir sind auf Sendung, Mr. Vice President.

Die erste virtuelle Bürgerbefragung der Biden-Kampagne am Freitag vergangener Woche lief noch nicht ganz reibungslos. Da war zum einen der Kandidat, dem niemand sagte, dass oder wann er im Bild war, zum anderen warteten zugeschaltete Bürger, die um ihre Frage gebeten wurden, aber keine Ahnung hatten, wann sie dran waren. Dazu kamen wiederkehrende Tonprobleme, die Bidens Antworten verschluckten.

