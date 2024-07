Visa-Affäre im Auswärtigen Amt

Annalena Baerbocks Visa-Affäre um unrechtmäßig erteilte Einreiseerlaubnisse für Afghanen zieht weitere Kreise. Nachdem die Staatsanwaltschaft Berlin Ermittlungen wegen des Verdachts der Rechtsbeugung gegen mindestens einen Mitarbeiter des Auswärtigen Amts eingeleitet hat, sind nun weitere Fälle bekannt geworden, in denen ebenfalls ermittelt wird. Das Auswärtige Amt hat sich am Freitag erstmals ausführlich zu den Vorwürfen geäußert. In der Regierungspressekonferenz beantwortete Baerbocks Sprecher Fragen zu den strafrechtlichen Ermittlungen.

Neben dem älteren Fall – Mohammad G., der trotz seines gefälschten Passes ein Visum bekommen sollte – gehe es um „knapp zwei Dutzend“ weitere Fälle, so der Sprecher des Auswärtigen Amts. Anders als Mohammad G., der noch nicht in Deutschland ist, sind diese Afghanen alle schon eingereist. Und zwar mit ungültigen Reisepässen, in denen dennoch Visa gestempelt waren. Ein eindeutiger Verstoß gegen geltendes Recht. Wie konnte das geschehen?

Anfällig für Manipulationen

Die betroffenen Personen kamen Anfang des Jahres als Passagiere zweier vom Auswärtigen Amt organisierter Charterflüge. Die Bundesregierung holt mit solchen Flügen Afghanen nach Deutschland. Entweder sind es Ortskräfte, also Personen, die vor der Machtübernahme durch die Taliban für die Bundeswehr oder andere deutsche Organisationen gearbeitet haben, oder sie werden aus anderen humanitären Gründen im Rahmen des Bundesaufnahmeprogramms nach Deutschland geholt.

Dieses Programm hat Außenministerin Baerbock nach ihrem Amtsantritt durchgesetzt. Es war von Anfang an politisch umstritten und zwischenzeitlich gestoppt, nachdem der deutsche Botschafter in Islamabad intern eindringlich vor dem Missbrauch durch Islamisten gewarnt hatte. Inzwischen läuft das Programm wieder. Mit strengerer Sicherheitsüberprüfung der Antragsteller während der Visa-Verfahren, wie die Bundesregierung stets betont. Doch wie passt das dazu, dass mehrmals ein so gravierender Fehler geschah, die Einreiseerlaubnis trotz ungültigen Passes auszustellen?

Der Sprecher des Auswärtigen Amts versuchte in der Regierungspressekonferenz den Eindruck zu vermitteln, es handle sich nur um eine formale Kleinigkeit. Die Personen, um die es geht, hätten „die verschiedenen Aufnahmeprogramme erfolgreich durchlaufen“, sagte er. „Das heißt, sie sind zum Beispiel in das Bundesaufnahmeprogramm aufgenommen worden, ihre Verfolgungsgeschichte in Afghanistan ist überprüft worden, sie sind mit ihren Dokumenten aus Afghanistan nach Pakistan eingereist, dort sind ihre Identitäten zweifellos festgestellt worden, dort sind auch die Sicherheitsüberprüfungen erfolgreich gelaufen. Das gesamte Verfahren ist durchlaufen worden, und auf dieser Grundlage ist diesen Personen die Einreise nach Deutschland gestattet worden. Das Einzige, was aufgetaucht ist, ist, dass das Visum nicht in das dafür vorgesehene Dokument geklebt wurde.“

Das nicht dafür vorgesehen Dokument waren sogenannte Proxypässe. Das sind Pässe, die ausgestellt werden, ohne dass der Passinhaber bei der Behörde persönlich erscheinen muss. Deutschland erkennt solche Pässe aus Afghanistan nicht als gültige Reisedokumente an. Aus gutem Grund: Das rein schriftliche Verfahren ist anfällig für Manipulationen. Bei der Einreisekontrolle am Flughafen in Deutschland fiel das den Beamten der Bundespolizei auch auf. Sie erstatteten Anzeige. Etwas anderes blieb ihnen auch gar nicht übrig.

Protokoll der Pressekonferenz

Im Auswärtige Amt will man offenbar auch die Bundespolizei und damit das Innenministerium mit in die Verantwortung nehmen. Denn Baerbocks Sprecher wies darauf hin, dass die Botschaftsmitarbeiter vor Ort „von besonders geschulten Dokumenten- und Visaberatern unterstützt“ werden, „die die Bundespolizei an unsere Auslandsvertretungen entsendet“. Daraus schlussfolgerte die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), dass die ungültigen Pässe „in mehreren Prüfschleifen bei der Visumvergabe in Islamabad nicht aufgefallen“ seien, „auch nicht den von der Bundespolizei entsandten Dokumenten- und Visaberatern“. So deutlich hatte das der Sprecher des Auswärtigen Amts dem Protokoll der Pressekonferenz zufolge allerdings gar nicht gesagt.

Die Bundespolizei reagierte empört. Zu laufenden Ermittlungen äußere man sich zwar nicht, teilte die dem Bundesinnenministerium unterstellte Grenzschutzbehörde mit, gab dann aber folgende Hinweise zum Ablauf des Verfahrens:

„Generell und unabhängig davon leisten die Dokumenten- und Visumberater (DVB) in Einzelfällen vor Ort Amtshilfe für das Auswärtige Amt (AA) in Visaverfahren. Wenn in diesem Zusammenhang von DVB ge- oder verfälschte Pässe im Ausland festgestellt werden, wird das der Außenvertretung unmittelbar mitgeteilt und aktenkundig und/oder in einer Datei vermerkt. Ob dem am Ende des Visumentscheidungsprozesses gefolgt wird oder nicht, ist eine Entscheidung des AA, die den DVB im Übrigen nicht automatisch rückgekoppelt wird.“

Das bedeutet: Es ist gut möglich, dass die Fachleute der Bundespolizei vor Ort bereits erkannt hatten, dass die vorgelegten Pässe ungültig waren, sich das Auswärtige Amt aber darüber hinweggesetzt und die Visa trotzdem und damit rechtswidrig erteilt hat. Genau das wird nun die Staatsanwaltschaft überprüfen.

Ein- und Ausreisestempel

Noch etwas ist bemerkenswert. Der Sprecher des Auswärtigen Amtes behauptete mehrmals, es sei schwierig, Proxypässe von in Deutschland gültigen Pässen zu unterscheiden: „Sie sehen aus wie reguläre Reisepässe, und sie fühlen sich an wie reguläre Reisepässe.“ Und: „Weil sie aussehen wie Originaldokumente und auch Originaldokumente sind, ist es naturgemäß in einem Visumsverfahren nicht ganz einfach, diese zu erkennen.“ Die dafür zuständige Bundespolizei widerspricht dieser Behauptung: „In Islamabad identifiziert man solche Proxypässe zum Beispiel simpel am aufgebrachten Stempel der ausstellenden Stelle“, teilte das Präsidium in Potsdam mit. Ein weiterer Hinweis sei, dass der Antragsteller sich nie im Land des Ausstellungsortes aufgehalten hat.

Aus mit den Visumverfahren vertrauten Kreisen des Auswärtigen Amts hört man dies auch. „Wenn der Pass zum Beispiel in Istanbul ausgestellt ist, muss man nach dem Ein- und Ausreisestempel für Istanbul fragen“, erklären sie. „Wenn die Stempel nicht vorliegen, sagen die: ‚Wir waren nicht persönlich dort, sondern haben das aus Afghanistan gemacht.‘“ Und damit sei klar, dass der Pass ungültig ist.