In den neuen Verteidigungspolitischen Richtlinien, die Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius jüngst erlassen hat, wird mit der veränderten Rolle Deutschlands in Europa und der Welt argumentiert. Die Verstörung ist gewollt. Schon seit Tagen trägt der Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt das Wort „Kriegstüchtigkeit“ auf den Lippen. Nun hat er es in einer Rede so häufig wiederholt, dass es auch dem letzten seiner Zuhörerinnen und Zuhörer nicht entgangen sein kann.

Etwas markig und zu weit gegriffen kommt auch die Formulierung daher, dass sich die Rolle der Bundeswehr „fundamental“ geändert habe. Fehler werden in der Vergangenheit ausgemacht: „Als Staat und Gesellschaft haben wir die Bundeswehr jahrzehntelang vernachlässigt“‚ so haben es der Verteidigungsminister und sein Generalinspekteur Carsten Breuer im gemeinsam verfassten Vorwort formuliert. Vieles klingt fanfarenhaft: es ist eine fundamentale Anklage an die Prioritätensetzung aller Bundesregierungen bis zur Ausrufung der Zeitenwende im Februar 2022.