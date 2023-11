Nun hat Pistorius am Donnerstag neue verteidigungspolitische Richtlinien vorgestellt. Schon in der Überschrift steht da erneut die Forderung nach einer „kriegstüchtigen Bundeswehr". Und Generalinspekteur Carsten Breuer, der ranghöchste deutsche Soldat, sieht diese Richtlinien als Grundlage für „ein neues gemeinsames Selbstverständnis von Wehrhaftigkeit und Kriegstüchtigkeit“. Im Dokument selbst wird „Kriegstüchtigkeit als Handlungsmaxime“ festgelegt. Die Vokabel scheint also mit Bedacht gewählt. Sie macht eben vor allem klar, wie tief die Bundeswehr gesunken ist, nämlich in einen Zustand der Wehrlosigkeit und Kriegsuntüchtigkeit.