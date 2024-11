Das vielfach prognostizierte „knappe Rennen“ bei den US-Präsidentschaftswahlen ist weniger knapp ausgefallen als erwartet. Nachdem Donald Trump den gesamten amerikanischen Wahlabend über in Führung lag, hat sich der Republikaner am Ende doch relativ deutlich gegen seine Herausforderin Kamala Harris von den Demokraten durchgesetzt. Trumps Wahlsieg wurde zuerst von Fox News gemeldet, deren Datenanalyse bei Wahlen bekannt ist für ihre Genauigkeit und Verlässlichkeit.

Bereits gegen 6.30 Uhr (MEZ) war er nach dem Sieg in den umkämpften Bundesstaaten Georgia und North Carolina auf der Zielgeraden zurück ins Weiße Haus, da er gleichzeitig in Pennsylvania und Michigan führte. Um 7:20 Uhr (MEZ) fiel dann auch Pennsylvania an Trump. Pennsylvania, Michigan und Wisconsin sind für die Demokraten die sogenannte „Blaue Wand“, die ihnen den Weg zum Sieg bei der Präsidentenwahl ebnen kann. Hillary Clinton verlor 2016 bei ihrer Niederlage alle drei an Donald Trump, Joe Biden gewann sie vor vier Jahren.

Kampf um die Swing States

Umfragen hatten ein extrem enges Rennen vorhergesagt. Selbst die den Demokraten nahestehende New York Times sah in den frühen Morgenstunden (MEZ) dann aber eine 93-prozentige Wahrscheinlichkeit für einen Sieg von Trump. Harris hatte da bereits auf einen Auftritt auf der Wahlparty ihrer Partei in Washington verzichtet. Videos von resignierten Harris-Unterstützern auf dem Heimweg machten in den sozialen Medien die Runde.

Für den Sieg brauchte ein Kandidat 270 Stimmen von Wahlleuten aus verschiedenen Bundesstaaten. Da ein Großteil der Bundesstaaten verlässlich für Demokraten oder Republikaner stimmt, kam es am Ende auf das Ergebnis in sieben Swing States an, in denen beide Parteien vor der Wahl eine realistische Erfolgschance hatten.

Wie erwartet setzten sich Harris und der Republikaner Trump nach Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen in mehreren Bundesstaaten durch, in denen ihr Sieg als sicher galt. Dazu gehören unter anderem Florida, Texas und South Carolina für Trump und New York, Massachusetts und Illinois für Harris. Um 7:48 Uhr (MEZ) holte Trump schließlich auch noch Wisconsin und erreichte damit 277 Wahlmännerstimmen.

Republikaner jetzt auch mit Mehrheit im Senat

Bei der Wahl wurde auch über die Mehrheiten im US-Kongress entschieden. Zur Wahl standen alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus sowie rund ein Drittel der 100 Sitze im Senat. Die Partei, die den Kongress kontrolliert, kann den Handlungsspielraum eines Präsidenten stark einschränken. Aktuell halten die Republikaner die Mehrheit im Abgeordnetenhaus mit 220 zu 212 Sitzen.

Schlüssel für den wichtigen Erfolg der Republikaner im Senat – wo sie den Demokraten im Zuge der Wahlen nun auch die Mehrheit abgenommen haben – war der Sieg der republikanischen Senatorin Deb Fischer aus dem Bundesstaat Nebraska. Sie verteidigte ihren hart umkämpften Sitz gegen den unabhängigen Kandidaten Dan Osborn und verhalf ihrer Partei damit über die Hürde, um die Kontrolle in der Parlamentskammer zu erlangen.

mit dpa