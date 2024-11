Die Welt schaut auf die Vereinigten Staaten, wo ein für die beiden Präsidentschaftskandidaten mörderischer Wahlkampf zu Ende gegangen ist. Es dauert normalerweise ein Jahr – außer in diesem Jahr für Kamala Harris –, bis sich ein Kandidat von den ersten Vorwahlen bis zum Wahltag durchgesetzt hat. Es werden Milliarden Dollar in die Wahlkampagnen investiert.

Die Kritik an diesem Verfahren ist ein altes Thema vor allem bei den Linken. Präsidentschaftswahlen galten aus dieser Perspektive als ein Wettbewerb der Reichen und Superreichen, die sich mit ihrem Geld Einfluss auf zukünftige Regierungen kaufen. Sie erinnerten immer an Unterhaltungswettbewerbe, wo wie beim Catchen zwei Gladiatoren eine Show ablieferten.

Letztlich war es egal, wer gewinnt, so ein verbreiteter Eindruck. Deshalb war die Wahlbeteiligung im Vergleich zu europäischen Demokratien traditionell niedrig. Washington war aus der Perspektive der meisten Amerikaner weit weg, ein von Lobbyisten bevölkerter Sumpf. Insofern gehörte es zur Rhetorik fast aller Präsidentschaftskandidaten der vergangenen Jahrzehnte, ihre Distanz zu Washington zu betonen.

Kein Monopol der Republikaner

Für jeden Europäer galt das Wahlverfahren als einer Demokratie unwürdig. Im Jahr 2000 erkannte der demokratische Präsidentschaftskandidat Al Gore erst nach einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofes seine Niederlage gegen den jüngeren George Bush an. Trotzdem war jeder davon überzeugt, dass Bush seinen entscheidenden Vorsprung in Florida einem Betrug verdankte. Stimmen für Demokraten wurden als ungültig gewertet, sodass Bush mit lediglich 537 Stimmen Mehrheit Florida und damit die Mehrheit bei den Wahlmännern gewann.

Das amerikanische Wahlsystem galt als manipulationsanfällig, fast immer gab es Konflikte über die Wählerregistrierung. So berichtete Marc Pitzke im Spiegel vor der Wahl 2012 über solche Manipulationsvorwürfe, in diesem Fall gegen die Republikaner. So seien „Wählerkarten … offenbar en gros gefälscht worden, mit den Namen ahnungsloser, nicht existenter oder sogar verstorbener Personen. Man habe ,den heiligen Gral solcher Aktivitäten gefunden‘, berichtete Paul Lux, der Wahlbeauftragte des Bezirks Okaloosa, in der ,Palm Beach Post‘: ,einen toten Wähler‘.“

Solche Manipulationen waren keineswegs das Monopol der schon damals in Europa verhassten Republikaner. Richard Nixon vermutete nicht zu Unrecht, dass er 1960 gegen John F. Kennedy wegen solcher Tricks die Wahlen verloren hatte. Die Demokraten hatten den Schwarzen in den Südstaaten bis in die 1950er Jahre sogar faktisch das Wahlrecht entzogen.

Teufel und Lichtgestalt

Es ist bis heute in den Vereinigten Staaten noch nicht einmal gelungen, einen Identitätsnachweis bei der Stimmabgabe sicherzustellen. Jede kritische Distanz zu diesem in jeder Hinsicht desolaten Wahlsystem ist verloren gegangen. Vor zwanzig Jahren hätte man im Spiegel einen demokratischen oder liberalen Kandidaten namens Donald Trump noch gefeiert, weil er den alten Elitenkonsens aufgekündigt hätte: Jeder versucht jeden zu betrügen, aber am Ende muss der Verlierer gute Miene zum bösen Spiel machen. Heute wird er nur noch in den Kategorien des Bürgerkrieges wahrgenommen: Trump ist der Teufel, seine Konkurrentin die Lichtgestalt. Andere sehen in ihm den Erlöser von allen Übeln der Welt, wogegen Harris als das Symbol eines verhassten Establishments gilt, wo Männer sich Frauen nennen dürfen.

Dabei ist Deutschland noch weiter weg von den Vereinigten Staaten als Montana von Washington. Aber diese Sichtweise prägt nicht nur Deutschland. In Israel hält die Opposition den Premierminister Benjamin Netanjahu für einen Halunken, und das ist noch höflich formuliert. Sie unterstützt Harris, obwohl der amtierenden Regierung in Washington wirklich nicht der Vorwurf gemacht werden kann, sie hätte dessen Kriegführung in irgendeiner Weise abgemildert. Sie beließ es bei bloßer Rhetorik, um die Kritiker des Gazakrieges in den eigenen Reihen zu besänftigen. Netanjahu setzt dagegen unverhohlen auf Trump, ungeachtet der Tatsache, dass dieser an guten Beziehungen zu den Arabern interessiert ist.

In Wirklichkeit weiß niemand, wie sich Trump nach seiner Amtsübernahme in diesem Krieg positionieren würde. Seine Rhetorik entsprach in seiner ersten Amtszeit jedenfalls nicht dem üblichen Muster diplomatisch ausgedrückter Unverbindlichkeit: Trump drohte Nordkorea mit Krieg, um sich wenig später mit dem Diktator in Hanoi zu treffen. Er übernahm die berühmt-berüchtigte Madman-Strategie von Richard Nixon. Der hielt es für sinnvoll, in verfeindeten Hauptstädten wie Moskau, Peking oder Hanoi als ein verrückter Antikommunist wahrgenommen zu werden, dem alles zuzutrauen ist. Anschließend fuhr er nach Moskau und Peking. Was war der Unterschied zu Nixon? Trump war der bessere Entertainer und er hatte Twitter für seine Kommunikation.

Politischer Analphabet

Trump galt vor seiner ersten Amtszeit als eine Gefahr für den Weltfrieden, der einen Kreuzzug gegen die Feinde des Westens in Teheran und Peking beginnen wird, heute ist er zur Personifizierung des Kampfes gegen den Westen mutiert. Ich habe diese Theorie nie verstanden, weil es in Trumps Biografie nur eine Konstante gibt: seine Ablehnung des Freihandels, wofür bei ihm die deutschen Autos zum Symbol und zur Obsession geworden sind. Heute muss das angesichts des Verfalls unseres Produktionsmodells in die Kategorie der alternativen Fakten eingeordnet werden. Er ist in Handelsfragen protektionistisch, politisch isolationistisch, weil er mit der Weltpolizistenrolle der USA nie etwas anfangen konnte.

Das sah sein Vorgänger Barack Obama übrigens genauso, der die außenpolitische Trümmerlandschaft aufräumen musste, die ihm sein Vorgänger mit dessen bösem Geist Dick Cheney als Vizepräsident hinterlassen hatte. Ansonsten vertrat er kurioserweise Positionen der amerikanischen Linken, die das seit den 1960er Jahren als Imperialismuskritik verkauften. Trump, der sich in der Außenpolitik seiner ersten Amtszeit nur für den Iran und China interessierte, ist aber vor allem unideologisch. Ältere Zeitgenossen erinnern sich noch, wie etwa die Kündigung des Atom-Abkommens mit dem Iran kommentiert wurde. Ein unverantwortlicher Akt, der uns alle dem Krieg näherbringt, so die Kritik. Heute können es zum Teil die gleichen Leute gar nicht abwarten, bis der Iran bombardiert wird.

In Washington hatte er alle gegen sich

Als Trump heute vor acht Jahren die Wahl gewonnen hatte, war das für fast alle eine Überraschung, sogar für ihn selbst. Niemand hatte damit gerechnet, dass es dieser hoch begabte Entertainer und mäßig erfolgreiche Immobilienmogul schaffen könnte. Bis in die Wahlnacht galt er in Washington als ein Fremdkörper, der dort nichts zu suchen hat. Trump selbst hatte keine Idee, was er mit seiner unerwarteten Präsidentschaft anfangen sollte. Zwar hatte ihm der rechte Medienmacher Steve Bannon den Wahlkampf gerettet, er warf ihn aber inklusive seiner Ideen über eine rechte Revolution wenige Monate später aus dem Weißen Haus.

In Washington hatte er alle gegen sich: die Demokraten im Kongress sowieso, weite Teile seiner eigenen Partei, die Bürokraten in der Regierung, die unzähligen Lobbyisten und nicht zuletzt die Medien. Er war ein politischer Analphabet, der noch nicht einmal genügend Leute hatte, um die vielen offenen Stellen in seiner Regierung zu besetzen. Seine Kritiker haben ihn aber schon einen Tag nach seiner Wahl zum Bösewicht aufgeblasen. Es gab sogar den Vorwurf, er sei ein russischer Spion. Diese und andere Lügen sind zwar längst aufgeflogen, aber in der um den Verstand gebrachten Linken hat sich seitdem ein manichäisches Weltbild verfestigt.

Aus dem Isolationisten mit der Obsession für deutsche Autos wurde schon in seiner ersten Amtszeit das Symbol für den Weltbürgerkrieg. Wer Trumps Agieren auf einzelnen Politikfeldern für sinnvoll hielt, war automatisch ein Rechtspopulist. Auf diese Weise wurde der Kampf gegen Trump zum Kampf gegen das Böse in der Welt. In einer so gespaltenen Gesellschaft konnte Trump sogar den 6. Januar 2020 überstehen, als Teile seiner Anhänger den Kongress stürmten. Unter normalen Umständen wäre das sein politisches Ende gewesen. Aber wie es mit manichäischen Weltbildern so ist: Böse sind immer die anderen.

Zwischen Stalin und Frau Butlers Poststrukturalismus

Dieses absurde Weltbild hat die westlichen Demokratien verändert. So ist der Ukrainekrieg zum Kampf gegen das Böse geworden, der der Israelis auch. Wobei in letzterem Fall die Bewegung gespalten ist: Die einen halten Irre wie Netanjahus rechtsextreme Minister Bezalel Smotrich und Itamar Ben-Gvir für Verteidiger des Westens, die anderen die irren Dschihadisten in der Hamas und der Hisbollah für Vorkämpfer gegen den Rechtsextremismus. Womit der Westen eine Utopie wird, die irgendwo zwischen Stalin und Frau Butlers Poststrukturalismus anzusiedeln ist. Nur hätte Stalin die Dschihadisten und Frau Butler erschießen lassen.

Der zentrale Denkfehler besteht darin, seit Trump jeden Konflikt und jedes politische Problem in dieses Weltbürgerkriegsdenken einzuordnen. Was hat die Ukraine damit zu tun? Nichts. Es ist ein regionaler Konflikt, der in die geopolitische Interessensphäre von Großmächten geraten ist. Im Nahostkonflikt streiten sich seit mehr als hundert Jahren zwei Völker um den gleichen Boden, ohne einen Weg zu finden, wie man zusammenleben kann, ohne sich andauernd umzubringen. Allerdings hat es dort in den vergangenen Jahrzehnten eine Re-Ideologisierung gegeben, wo die einen vom biblischen Israel und die anderen vom Islam zu Mohammeds Zeiten träumen, um sich anschließend an die Kehle zu gehen.

Das Fatale ist aber, dass dieser ideologische Wahnsinn bei uns im Westen seinen Ursprung hat. Erst als wir damit anfingen, verloren wir unsere Konfliktregulierungsfähigkeit in der Weltpolitik. Wer kam auf die Idee, dass Klimawandel oder Migrationspolitik mit den Kategorien des Weltbürgerkrieges gelöst werden können? Eigentlich geht es um pragmatische Fragen: Wie gehe ich mit dem Klimawandel um? Wie organisiere ich Einwanderung? Heute werden daraus Rückschlüsse auf die ideologische Position im Weltbürgerkrieg gezogen.

Queere unterstützen die Hamas, was realpolitisch absurd ist, aber ideologisch konsequent. Man ist als Identitätstheoretiker Bruder und Schwester im Geiste. Die gleiche Absurdität gibt es, wenn Leute Netanjahu unterstützen, nur weil sie der Meinung sind, dass es zwei biologische Geschlechter gibt – und sie damit anderer Meinung sind als die linken Israelkritiker. Wobei die israelische Armee gleichzeitig stolz auf ihre Diversität ist. Ein säkularer Israeli hat mit einem fundamentalistischen Siedler in der Westbank keine Gemeinsamkeiten, außer die Religions- und Staatsangehörigkeit.

Der Westen hat ausnahmslos alle gängigen Ideologien der vergangenen Jahrhunderte erfunden: Kapitalismus, Liberalismus, Sozialismus, Kommunismus, Faschismus, Nationalismus, Rassismus und zuletzt den Wokeismus. Aber auch die Wissenschaft, die Aufklärung und den Pragmatismus. Nur bleiben Letztere mittlerweile auf der Strecke, wie nicht zuletzt der Umgang mit der Pandemie deutlich machte.

Karikatur von Trump

Stattdessen begann der Westen, mit der Inszenierung eines höchst begabten Entertainers und eines mäßig erfolgreichen Immobilienmoguls als Bösewicht in den geistigen Bürgerkrieg abzurutschen. Den übertrugen wir auf jeden regionalen Konflikt in der Welt. Aus dem geistigen Bürgerkrieg im Westen wurde der auf der ganzen Welt. Diese Karikatur von Trump entsprach nie der Wirklichkeit. Er gehörte immer zum Establishment, aber nicht zu dem in Washington. Deshalb ist er mit seinen Inszenierungen als Müllfahrer oder bei McDonalds so erfolgreich.

Dabei ist der Ausgangspunkt dieser einzigartigen Karriere banal: Trump wollte Präsident werden, nachdem ihn Obama 2011 auf dem Pressedinner in Washington nach allen Regeln der Kunst gedemütigt hatte. Anschließend wollte er die Niederlage von 2020 nicht auf sich sitzen lassen. Trump machte nie das, was ein in Washington sozialisierter Politiker jemals machen würde. Er verkörpert Amerika mehr als seine Kritiker. Deshalb könnte er wieder diese Wahlen gewinnen. Wer es genauer wissen will, sollte würfeln.