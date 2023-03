Das war jedoch nicht immer so. Vor allem Konservative prangerten jahrzehntelang die linke Voreingenommenheit der US-Nachrichtenmedien an. Dann nahmen sie das Problem selbst in die Hand. Die Lösung brachte die Gründung von Fox News im Jahre 1996. Denkfabriken wie die Heritage Foundation und das Cato Institute vergrößerten die Reichweite konservativer Stimmen in Amerika weiterhin und glichen die einstige liberale Ausrichtung aus. Jetzt wollen die Republikaner ein ähnliches Manöver in der amerikanischen Bildung anwenden.