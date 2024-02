Der amerikanische Präsidentschaftswahlkampf des Jahres 2024 steht vor seinem entscheidensten Ereignis, und politische Auguren bewegt die eine, die alles entscheidende Frage: Macht sie es? Und wenn ja, wann – vor der Super Bowl, dem größten Sportereignis der Nation? Oder vielleicht gar in der Halbzeitpause? Es wäre ein politischer Coup sondergleichen: Erste Schätzungen gehen davon aus, dass bis zu 200,5 Millionen Amerikaner vor den Fernsehgeräten sitzen werden – kein Wahlwerbespot erreicht auch nur ein Viertel dieser Menge. Und es wäre sogar noch umsonst, denn die Kameras werden sich an jenem Abend des 11. Februar (in den frühen Montagmorgenstunden in Deutschland) weitaus öfter als sonst auf das Publikum richten und auf eine Person im Besonderen: Megastar Taylor Swift wird auf der Tribüne sitzen und ihren Lover Travis Kelce mit seinen Kansas City Chiefs anfeuern. Und noch jemand wartet auf einige herzerwärmende Worte aus dem erdbeerrot geschminkten Mund: Präsident Joe Biden. Seine Strategen hoffen mit täglich steigender Intensität auf die entscheidenden Worte der 34-jährigen Sängerin: dass sie den Präsidenten unterstützt und zu seiner Wahl aufruft.

Es muss nicht einmal ein in die Mikrophone gehauchtes Bekenntnis zu Biden sein – ein Instagram-Post von Swift während des Finales hätte den gleichen Effekt und würde das Geschehen auf dem Spielfeld (die Chiefs treten in Las Vegas gegen die San Francisco 49ers an) schnell zur Nebensache machen. Der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, eigener Ambitionen auf das Präsidentenamt nicht unverdächtig, hat Swift bereits bekniet, ihren Support für Biden deutlich zu machen – so wie 2020, als sie zu Bidens Unterstützern gehörte.