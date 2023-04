In den frühen 1990er-Jahren konnte man in den USA T-Shirts kaufen mit einer – verhältnismäßig – witzigen Aufschrift: „Nixon and Thurmond - You can’t beat 160 years of experience!“ Strom Thurmond aus South Carolina vertrat den konservativen Südstaat fast ein halbes Jahrhundert lang im Senat, aus dem er erst 2003 im Alter von 101 Jahren aus biologischen Gründen ausschied; Ex-Präsident Richard Nixon war Jahrgang 1913 – das erklärt die Arithmetik.

Fast eineinhalb Jahre vor der amerikanischen Präsidentschaftswahl von 2024 ist das Szenario zweier sehr reifer Herren auf dem Ticket der Realisierung recht nahe gekommen – wenngleich sie gegeneinander antreten würden und nicht, wie es den Freizeitkleidungsschaffenden einst vorschwebte, als parteiübergreifendes konservatives Dream Team (Nixon war Republikaner, Thurmond Demokrat).

Präsident Joseph Robinette Biden jr. hat am Dienstagmorgen amerikanischer Ostküstenzeit erwartungsgemäß seine Kandidatur für 2024 verkündet. Der 46. Amtsinhaber wäre im Falle seiner Wiederwahl bei Ende der neuerlichen Amtszeit 86 Jahre alt; der derzeitige Favorit bei den Republikanern und Vorgänger Bidens, Donald John Trump, stünde im Falle seiner nach eigener Zählweise dritten Wahl zum Präsidenten zu jenem Zeitpunkt im Januar 2029 im 83. Lebensjahr.

Ein Monopol alter weißer Männer

Für jene lautstarken und vor allem in den Medien dauerpräsenten Kräfte in der amerikanischen Gesellschaft, welche der Welt die Political Correctness beschert haben und das Hohelied der Diversität singen, muss es auf schmerzhafte Weise die ultimative Ironie sein, dass der Griff nach der Macht sichtbar wie nie zuvor ein Monopol alter weißer Männer ist – mit Rekordwerten in der Kategorie Alter.

Während Trump sich wahrscheinlich im Reigen der Vorwahlen mit einigen Rivalen auseinandersetzen muss (der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, hält sich bislang noch bedeckt), bestehen wenig Zweifel daran, dass Biden geradezu durch die Primaries segeln wird, um auf dem Wahlparteitag Mitte August 2024 in einer Hochburg der Demokraten, in Chicago, mit einer überwältigenden Mehrheit von Delegiertenstimmen nominiert zu werden.



Spätestens dann wird man einen Enthusiasmus des Parteivolks zelebrieren, den es jetzt (noch) nicht restlos gibt: Nach einer Umfrage vom Februar würde sich mehr als die Hälfte der Wähler der Demokraten und der dieser Partei zuneigenden Unabhängigen einen anderen Kandidaten wünschen.

Hier indes wird das Dilemma sichtbar, in dem sich die Partei befindet: Ihr personelles Angebot ist recht bescheiden. Eine andere Person als Biden – gleich welchen Geschlechts – von Kompetenz und Charisma für das höchste Amt ist weithin nicht sichtbar. Wer Zweifel daran hat, dass die Demokraten Mühe haben, geeignete Kandidaten zu finden, blicke auf den Senat, wo es buchstäblich auf jede Stimme ankommt.

Die Frage nach der Gesundheit

Zu Beginn der Woche ist endlich Senator John Fetterman wieder zurückgekehrt aus der antidepressiven Therapie. Nachdem der Zwei-Meter-Hüne im Wahlkampf des vergangenen Jahres einen Schlaganfall erlitten hatte und Fragen nach der gesundheitlichen Befähigung nicht restlos unter der Decke gehalten werden konnten, war mit seiner Selbsteinweisung in eine Klinik die 51-Stimmen-Mehrheit der Demokraten im Oberhaus des Parlaments erst einmal dahin. Konnte, so fragen sich viele der Partei zuneigenden Beobachter, man in einem großen, wichtigen und von seiner Demografie eigentlich den Demokraten günstigen Bundesstaat wie Pennsylvania keinen wirklich gesunden Kandidaten für den so wichtigen Sitz finden?

Die Frage nach der Gesundheit wird auch Joe Biden die nächsten gut 18 Monate begleiten. Doch trotz des Alters sind die Aussichten für ihn günstig, und seine Ankündigung „to finish the job“ ist nur folgerichtig. Es gehe, so hat der Präsident in seinem dreiminütigen Video erklärt, um die Bewahrung der Freiheit, die von MAGA-Aktivisten („Make America Great Again“) bedroht sei.

In der Tat ist die Vorstellung einer Rückkehr Trumps ins Weiße Haus ein das liberale Segment der Wählerschaft hochgradig motivierendes Element. Allerdings kann Biden auch eine durchaus ansehnliche Bilanz vorweisen, darunter die Verabschiedung eines umfangreichen Infrastrukturpakets, von Schritten zum Klimaschutz und zur Förderung der einheimischen Hightech-Industrie.

Die amerikanische Wirtschaft auf Touren

Außenpolitik spielt traditionellerweise in vielen Präsidentschaftswahlen eine eher untergeordnete Rolle, doch auch auf diesem Feld dürfte ihm eine über weite Strecken durchaus geschickte Federführung nicht abzusprechen sein. Seine Administration unterstützt die Ukraine großzügig und strebt gleichzeitig danach, einen direkten Konflikt mit der Nuklearmacht Russland um jeden Preis zu vermeiden.

Das vielleicht aussagefähigste Stimmungsbarometer zugunsten Bidens waren die Midterm Elections, die Zwischenwahlen im letzten November. Die Demokraten schnitten weit besser ab als erwartet; die traditionell blühende Niederlage der das Präsidentenamt innehabenden Partei hielt sich sehr in Grenzen.

Dass die amerikanische Wirtschaft in Bidens erster Amtszeit auf Touren gekommen ist, werden die Wähler auch ihm anrechnen. Und für das Segment in der Mitte der politischen Landschaft, die Unabhängigen, ohne die Wahlen nicht zu gewinnen sind, dürften die leichten Wortfindungsstörungen und die gelegentlichen inhaltlichen Schnitzer leichter zu tolerieren sein als die zunehmend düsteren Tiraden Trumps („Our country is going to hell!“).

Und noch eines ist unbestritten: Joe Biden, der vor genau einem halben Jahrhundert als junger Senator für Delaware in den Washingtoner Politikbetrieb einstieg, verfügt über Erfahrung wie kein anderer. Fünfzig Jahre Experience dürften kaum zu schlagen sein.