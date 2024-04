Die Konten signalisieren eine mögliche taktische Verschiebung in der Art und Weise, wie Peking die amerikanische Politik künftig beeinflussen will. Dabei wird auch eine größer werdende Bereitschaft, bestimmte Parteien und Kandidaten einschließlich Biden ins Visier zu nehmen, offensichtlich. Laut The Daily Beast nutzt China beispielsweise gefälschte Online-Konten, um Biden vor der Wahl gezielt anzugreifen. Forscher und Regierungsbeamte sagten der New York Times unterdessen, dass das Vorgehen Chinas an das von Russland vor der Wahl 2016 erinnere. Damals sorgten russische Accounts für jede Menge innenpolitische Unruhe in den USA.