Machen wir uns nichts vor: Die Wurzeln des derzeitigen Konfliktes reichen zurück in die Jahre unmittelbar nach der Wiedervereinigung. Russland hatte damals, getröstet mit Milliarden D-Mark, dem Beitritt der ehemaligen DDR zur Nato zugestimmt. „To bribe the Soviets out“, die Sowjets rausbestechen, nannte das der damalige stellvertretende Sicherheitsberater Robert Gates.

Doch aus amerikanischer Sicht entwickelte sich die Lage unbefriedigend. Denn in Europa gab es Anfang der 90er-Jahre Überlegungen, die KSZE als sicherheitspolitische Plattform für die Zeit nach dem Kalten Krieg auszubauen. Dieser Prozess drohte, die USA aus Europa hinauszudrängen. Das wollte man in Washington unter allen Umständen verhindern. Also galt es, die Nato als Gegengewicht zur KSZE zu stärken. Das konnte nur mittels der Osterweiterung geschehen. So landete das Thema auf der außenpolitischen Agenda der USA.