John Mearsheimer, geboren 1947 in New York, ist Politikwissenschaftler an der University of Chicago und einer der einflussreichsten Politologen seiner Generation. Er zählt zu den sogenannten Neorealisten. Ein Vortrag, den Mearsheimer bereits im Jahr 2015 in Chicago über den Ukrainekonflikt hielt, wurde auf Youtube bisher mehr als 30 Millioen Mal aufgerufen. Soeben erschien sein Buch „How States Think – The Rationality of Foreign Policy“ (gem. m. Sebastian Rosato, Yale University Press).

Herr Mearsheimer, in Ihrem neuen Buch vertreten Sie die These, dass Staatsführer besonders in kritischen außenpolitischen Situationen wesentlich rationaler handeln, als es ihnen gelegentlich unterstellt wird. Und dass persönliche psychologische Motive überschätzt werden. Im Zusammenhang mit dem russischen Angriff auf die Ukraine hieß es vielfach, dieser sei insbesondere Putins Besessenheit von seinem Nachbarland geschuldet. Dem würden Sie dann wohl widersprechen?