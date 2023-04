Moritz Gathmann ist Chefreporter bei Cicero. Er studierte Russistik und Geschichte in Berlin und war viele Jahre Korrespondent in Russland.

Kiew, am 24. Februar 2023, genau ein Jahr nach dem Morgen, an dem russische Raketen über der Ukraine niederregneten, russische Kampfhubschrauber bei Kiew landeten und russische Panzer aus drei Himmelsrichtungen ins Land vordrangen. Die meisten Checkpoints sind abgebaut, an manchen Straßenecken, an den Bordstein gerückt, rosten Panzersperren vor sich hin, auf Ukrainisch „Igel“ genannt. Gäbe es nicht den regelmäßigen Raketenalarm, man könnte fast vergessen, dass das Land sich in einem Krieg befindet, der 100.000, vielleicht schon 200.000 Tote gefordert hat.

Nur das Regierungsviertel im Zentrum, der Präsidentenpalast und die Werchowna Rada, das ukrainische Parlament, sind abgesperrt mit Betonblöcken. Die Rada tagt hinter verschlossenen Türen, die Sitzungstermine werden geheim gehalten, es gibt keine Fernsehübertragung. Vermutlich würde es derzeit keinem Ukrainer auffallen, wenn es das Parlament überhaupt nicht mehr gäbe.