Moritz Gathmann ist Chefreporter bei Cicero. Er studierte Russistik und Geschichte in Berlin und war viele Jahre Korrespondent in Russland.

Auch langjährige Russlandkenner saßen am Montagabend fassungslos vor den Bildschirmen, als Wladimir Putin, hinter seinem Schreibtisch thronend, zunächst alle Mitglieder seines Sicherheitsrats vorsprechen ließ – um dann die natürlich einstimmig unterstützte Anerkennung der „Volksrepubliken“ Donezk und Lugansk zu unterzeichnen – flankiert von einer ellenlangen Rede, in der er erneut die Staatlichkeit der Ukraine in Frage stellte.

Der Einmarsch russischer „Friedenstruppen“ in den von Separatisten kontrollierten Teil des Donbass ist entweder schon vollzogen – oder vollzieht sich in diesen Stunden. Nach der Annexion der Krim im Jahr 2014 kontrolliert Russland nun einen weiteren Teil des ukrainischen Staatsgebiets – und dreht die Eskalationsspirale weiter.