Damit droht ein Worst-Case-Szenario: eine erschöpfte Ukraine, die kaum noch in der Lage ist, dem russischen Druck standzuhalten. Und ein Westen, der weder finanziell noch rüstungsökonomisch in der Lage ist, der Ukraine im militärisch notwendigen Umfang zu helfen. Dabei fehlt es der Ukraine derzeit an allem: an Panzern, an Kettenfahrzeugen, an Artillerie und an Munition. Eine Million Granaten versprach die EU der Ukraine im März. Geliefert wurden 300.000.