Die ukrainischen Streitkräfte stehen gerade unter großem Druck der russischen Truppen und mussten sich deshalb auch aus der heftig umkämpften und inzwischen völlig zerstörten Kleinstadt Awdijiwka zurückziehen. Der Hauptgrund hierfür liegt in den gestreckten und unzureichenden Lieferungen an Waffen und Munition aus den Unterstützerstaaten der Ukraine. Seit Beginn des Eroberungskriegs Russlands im Februar 2022 war offensichtlich, dass sich die Ukraine nur verteidigen kann, wenn sie massiv aus dem Ausland mit Waffen und Munition unterstützt wird. Da die europäischen Staaten weitere russische Aggressionen fürchteten, waren sie dazu von Beginn an bereit, jedoch erstens in unterschiedlicher Intensität und zweitens mit unterschiedlichen politischen Interessen. Osteuropäische Staaten unterstützen bis heute die Ukraine stärker als südeuropäische Regierungen. Manche Staaten befürworten den Sieg der Ukraine, andere wollen nur, dass sie nicht verliert.

Gleichwohl gelang es, die Hilfe für fast zwei Jahre zu koordinieren. In den letzten Monaten hingen allerdings die Budgetmittel der Europäischen Union fest, bis sie im Dezember 2023 vereinbart wurden. Im amerikanischen Repräsentantenhaus liegt ein weiteres Unterstützungspaket zur Abstimmung, das eigentlich schon seit Monaten die Regierung Biden befähigen sollte, die Ukraine entsprechend auszurüsten. Parallel wurden zwei Jahre aufgrund von Inkompetenz oder anderen politischen Prioritäten vergeudet, so dass die Produktion von Waffen und Munition inzwischen in Russland kräftiger angetrieben wurde als in den Unterstützerstaaten der Ukraine, die neben dieser Militärhilfe ja auch selbst dringend Waffen und Munition brauchen.