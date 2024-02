Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Shantanu Patni studiert Osteuropa-Studien an der Freien Universität Berlin.

Bereits im Vorfeld seiner Reise nach Washington erschien im Wall Street Journal ein Appell von Olaf Scholz an die Amerikaner, „die Unterstützung für Kiew aufrechtzuerhalten“. Mit einer Veröffentlichung in der konservativen Wirtschaftszeitung glaubte der Kanzler vermutlich, sein Zielpublikum besser erreichen zu können, nämlich die US-Republikaner. Denn letztere sind es, die die Hilfsleistungen für die Ukraine blockiert haben, indem sie diese von einer konsequenten Schließung der US-Südgrenze abhängig machen. Aus ihrer Sicht muss die Biden-Administration dazu gezwungen werden, die seit ihrer Amtsübernahme in die Höhe schießenden illegalen Grenzübertritte zu unterbinden.

Scholz wies in seinem Artikel darauf hin, dass entgegen der vorherrschenden Wahrnehmung nicht die USA, sondern die Mitgliedstaaten der EU die größten Unterstützer der Ukraine sind – darunter das oft gescholtene Deutschland mit Abstand auf Platz eins. Von den knapp 91 Milliarden US-Dollar (84,4 Milliarden Euro), die die EU-Staaten für die Ukraine bereitgestellt haben, stammen „mehr als 30 Milliarden US-Dollar“ (28,3 Milliarden Euro) von den Deutschen. Das macht Deutschland zum zweitgrößten Unterstützer der Ukraine nach den USA.