Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Eric Bonse:

Eric Bonse berichtet seit 2004 aus Brüssel über Europapolitik. Er betreibt auch den EU-Watchblog „Lost in Europe“ .

In Madrid ist sie ein Star, in Brüssel war sie bisher nur Insidern ein Begriff. Doch das hat sich geändert: Seit Teresa Ribera im September von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen für einen Posten in ihrer nächsten Kommission nominiert wurde, richten sich alle Blicke auf die 55-jährige charismatische Spanierin.

Als neue Klima-Chefin wird sie gefeiert, als neue Nummer zwei in der EU oder auch als „progressives Gegengewicht“ gegen eine „rechte EU-Kommission“ (so die spanische Zeitung El País). Dabei verspürte Rivera, die dem linken Flügel der spanischen Sozialisten zugerechnet wird, zunächst wenig Lust, nach Brüssel zu wechseln.