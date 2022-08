Gregor Baszak (Foto privat) ist Journalist, Autor und politischer Kommentator. Er arbeitet am English Department der University of Illinois at Chicago und publizierte unter anderem in American Affairs und der Los Angeles Review of Books.

Die USA würden „den Preis zahlen“, drohte die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums Hua Chunying in einer Stellungnahme. Sie reagierte damit auf den Besuch von Nancy Pelosi, der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses und drittmächtigsten Politikerin der USA, in der taiwanesischen Hauptstadt Taipeh. Ihr Flugzeug landete dort am Dienstag zu großem Beifall der Einheimischen. Zum ersten Mal seit 25 Jahren besucht eine derart hochrangige US-Politikerin den Inselstaat. Laut Erklärung Pelosis will die amerikanische Kongress-Delegation damit ihre „unerschütterliche Unterstützung der lebendigen Demokratie Taiwans“ ausdrücken. Gleichzeitig wolle sie in keiner Weise den jahrzehntealten Status quo der amerikanischen Haltung gegenüber Chinas Besitzanspruch auf Taiwan in Frage stellen.

Dass die chinesische Regierung den Besuch ganz anders interpretieren würde, muss Pelosi jedoch klar gewesen sein. Worauf wird hier also spekuliert?