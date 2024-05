Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Julia Macher:

Julia Macher lebt als Journalistin in Barcelona und berichtet seit vielen Jahren von der iberischen Halbinsel.

Wenn das spanische Kabinett heute in seiner Sitzung Palästina als unabhängigen Staat anerkennt, möchte Premier Pedro Sánchez von der sozialistischen PSOE das als Teil einer Friedensinitiative verstanden wissen. „Es gibt nur einen Weg zum Frieden, und der führt über die Zweistaatenlösung“, so der Sozialist bei der Ankündigung letzte Woche. „Auf Augenhöhe verhandeln können beide nur, wenn sie den gleichen Status haben.“ Nur so könne sich Palästina künftig von Terrororganisationen wie der Hamas befreien. „Die Anerkennung Palästinas richtet sich nicht gegen Israel“, betonte Sánchez. „Wir wollen Frieden und Sicherheit rings ums Mittelmeer.“

Wie gegensätzlich die Interpretation der Regierung Netanjahu ist, machte der israelische Außenminister Israel Katz in einem Video klar. In dem auf der Plattform X veröffentlichten Clip sind Sequenzen von mordenden Hamas-Terroristen an Aufnahmen von Flamenco-Tänzern geschnitten; darüber liegt der Schriftzung: „Hamas: Danke, Spanien“. Als „skandalös“ und „verabscheuungswürdig“ bezeichnete Katz’ spanischer Amtskollege José-Manuel Albares den kurzen Film.