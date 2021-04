Uta Weisse ist freie Journalistin und lebt in Schweden. Von dort aus schreibt sie über politische und gesellschaftliche Themen in den nordischen Ländern.

„Ohne Spenden von unseren Gästen, hätten wir schon dicht machen müssen“, erzählt Maja Sofić stolz. Ihr gehört die Bar „The Abyss“, die bekannt in der Metal-Szene ist. Sie liegt auf der Andra Långgatan, einer der bekanntesten Ausgehmeilen Göteborgs. Nur eine Handvoll Gäste sitzt an diesem Donnerstagabend an einem Tisch vor einer Wand übersät mit Plattencovern. Sofić deutet auf längliche Pakete, die an die Theke gelehnt sind. „Gespendete Möbel für draußen. Wenn wir die nicht hätten, würden die Gäste bei dem schönen Wetter ganz wegbleiben.“

Lokale bleiben offen Seit Ende letzten Jahres herrschen auch in Schweden strengere Regeln. Die Versammlungsfreiheit ist beschränkt auf maximal acht Menschen. In Einkaufszentren und Supermärkten bekommt eine Person pro zehn Quadratmeter Zutritt. Und in Lokalen dürfen maximal vier Gäste an einem Tisch sitzen mit einem Mindestabstand von einem Meter. Für Sofić bedeutet das nur noch 48 statt normalerweise 125 Besuchern. Da sie eine Lizenz zum Verkauf von Alkohol hat, muss ihr Laden um 20.30 Uhr schließen, früher wurde hier bis ein Uhr gefeiert.