„Der ehemalige Bundeskanzler, der in Deutschland zu Putins Mann wurde“ – so heißt der Leitartikel der New York Times vom 23. April. Die Autorin Kathrin Bennhold leitet ihn mit den Worten ein: „Gerhard Schröder, der von russisch kontrollierten Energieunternehmen fast eine Million Dollar pro Jahr erhält, ist zu einem Paria geworden. Aber er ist auch ein Symbol für die deutsche Russlandpolitik.“

Es ist aufschlussreich zu lesen, was die Leser der New York Times darüber denken. Wir haben die Kommentare nach verschiedenen Themen angeordnet.

Schröders Einfluss

Man könnte über das Geschwafel eines gedankenlosen Ex-Politikers hinwegsehen, wäre da nicht die Tatsache, dass Deutschland die EU und die Nato während des gesamten Krieges davon abgehalten hat, stärker gegen Russland vorzugehen. Ich gehe davon aus, dass Herr Schröder mehr Einfluss auf den derzeitigen Kanzler und die Sozialdemokraten hat, als es dem Ansehen Deutschlands oder dem Kampf für die Demokratie gut tut.

Kathy, Vancouver, 24. April

„Wandel durch Handel“ als deutsche Doktrin

„Ein handelsgebundenes Russland würde in einem Konflikt mit Europa zu viel riskieren.“ Warum, oh warum, glauben wir immer noch an diesen Mythos? Durch die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Frankreich und Deutschland konnten zwei Weltkriege nicht verhindert werden. Die einzige wirkliche Bedrohung für den Frieden ist die Autokratie, denn ein Diktator kann sich nur an der Macht halten, wenn er das Chaos schafft, das er angeblich abwenden will. Was Schröder betrifft, so ist er in Wirklichkeit nur ein weiterer Schuft, der mehr Geld verdienen will, als er ausgeben kann, und der seine Gier als „im Interesse Deutschlands“ verbrämt. Er ist erbärmlich.

S. Nord

Die Doktrin „Das handelsgebundene Russland würde in einem Konflikt mit Europa zu viel riskieren“ wurde in den 1960er Jahren unter Willi Brandt entwickelt. Schmidt und Kohl schlossen sich ihr an – letzterer von ganzem Herzen ...

Phil Daniels, Sydney, 24. April

Enge russisch-deutsche Beziehungen sind seit Willy Brandt fester Bestandteil der SPD. Schröder ist ein Außenseiter, aber der Einfluss Russlands durchdringt die „seriöseren“ Mitglieder der SPD. Scholz’ Zaudern in Bezug auf die Hilfe für die Ukraine und seine Weigerung, ein sofortiges Embargo für Gas- und Öllieferungen aus Russland zu verhängen, sind Beispiele dafür. Steinmeier ist noch viel schlimmer. Die SPD muss in sich gehen und könnte feststellen, dass sie auf dem Weg dahin ihre Seele verkauft hat.

Lauren, Denver, 23. April

Deutschlands Glaube an Wandel durch Handel als Mittel zur Konfliktvermeidung ist in Bezug auf China ein Kanarienvogel im Kohlebergwerk. Jahrzehntelanges Engagement im Handel und in der Wirtschaft hat das Wesen der chinesischen Regierung nicht verändert. Im Gegenteil, sie ist noch schlimmer geworden. Ich persönlich achte auf die Etiketten der Produkte, die ich kaufe, und versuche aktiv, nichts zu kaufen, was in China hergestellt wurde. Mein nächstes Smartphone wird kein Apple-Gerät sein, sondern ein Android-Gerät, das zumindest in Korea hergestellt wurde. Die USA und ihre westlichen Verbündeten müssen eine Industriepolitik betreiben, die Verbündete und Länder begünstigt, die auch nur im Kleinen die Ideale von Freiheit und Unabhängigkeit teilen!

M.G., 23. April

Deutsch-russische Geschichte

Wie auch immer diese ganze schmutzige Verstrickung zwischen Deutschland und Russland ausgelegt werden mag, es gibt, wie in diesem Artikel enthüllt, einen langen Schatten der russisch-deutschen, nazistisch-sowjetischen Verstrickung, die zeitweise für beide Seiten vorteilhaft erschien – bis sie es nicht mehr war. Natürlich vereinbarten Stalin und Hitler, Polen unter sich aufzuteilen, und sie unterzeichneten einen Nichtangriffspakt. Ähnliche für beide Seiten vorteilhafte Abkommen wurden auf zynische Weise von Deutschland und Russland unterzeichnet, wobei das größte Abkommen das russische Gas war. Vorgetäuschte Unschuldsbekundungen in Form von Naivität von Schröder und allen anderen unter dem Eisberg offenbaren nur das Ausmaß des Zynismus hinter den Verstrickungen.

Lalo, Hayward, Kalifornien, 24. April

Russland und das heutige Deutschland, das frühere Preußen und die rund 300 anderen Staaten, die sich 1871 schließlich vereinigten, verbindet eine jahrhundertealte Symbiose. Es wäre ignorant, nicht zu erwähnen, dass die Zaren bis zum Ende der Romanow-Dynastie, die als Familie Anhalt-Gottorp bekannt war, eher deutsch als russisch waren. Und jahrhundertelang zogen Millionen von Deutschen nach Osten, so wie unsere eigenen Pioniere nach Westen zogen, und zwar aus demselben Grund: billiges oder kostenloses Land und die Möglichkeit, in Ruhe gelassen zu werden, solange sie friedlich mit ihren russischen Nachbarn lebten. Man kann Schröder keinen offensichtlichen Opportunismus vorwerfen, da die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Russland immer mit der Absicht betrieben wurde, die ständige militärische Bedrohung durch Russland zu entschärfen.

Illiana, 23. April



Dieses von Deutschland verursachte Chaos ist nichts Neues. Deutsche Politiker dachten immer, dass nur sie – die Deutschen – mit den Russen umgehen können. Die russische Kaiserfamilie war deutsch. Unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg haben die Deutschen trotz der Nachkriegsvereinbarungen, wonach die Deutschen keine große Armee usw. haben durften, ihre Armee heimlich so ausgebildet, dass sie sich wunderten, dass Margaret Thatcher und François Mitterand die deutsche Wiedervereinigung mit Argwohn betrachteten. Sie mögen vorausschauend gewesen sein.

LCG, New York, 24. Apri

Hier geht es nicht nur um Geld oder um Schröder allein. Schröders Handlungen und Einstellungen spiegeln viele Dinge über die deutsche Psyche wider, insbesondere bei den älteren Generationen. Ich habe viele Jahre lang in Deutschland und mit Deutschen gearbeitet. Sie sind in vielerlei Hinsicht wunderbare, pragmatische Menschen, aber wenn man genug Zeit mit ihnen verbringt, entdeckt man langsam, dass es mehr gibt als das, was an der Oberfläche erscheint. Viele Deutsche hegen immer noch einen unausgesprochenen Groll (und ein daraus resultierendes verstecktes Gefühl der Überlegenheit/Verachtung) gegenüber den Amerikanern (Soldaten) sowie dem Vereinigten Königreich und dem Rest Europas, weil sie in ihrer glorreichen Vergangenheit gedemütigt wurden und heute innerhalb der EU einen Teil ihrer Macht/ihres Einflusses abtreten müssen, weil so viele Nationen beigetreten sind. Psychologisch gesehen ist das durchaus verständlich. In diesem Punkt gibt es Ähnlichkeiten mit den Russen und Putin. Das Gefühl des verlorenen Ruhms und der unausgesprochene Wunsch nach ein wenig „harmloser“ Rache haben meiner Meinung nach die „Annäherung“ an Putin wahrscheinlich erleichtert. Nur ihre rationale Seite hat sie dazu gebracht, sich nach der tatsächlichen Invasion der Ukraine durch Putin so schnell und drastisch zu ändern. Stellen Sie sich vor, sie hätten ihren Militärhaushalt so schnell verdoppelt, als sie erkannten, dass die Bedrohung real war. Ein sehr später Weckruf, aber ein heilsamer.

Si Seulement Voltaire, Frankreich, 23. April



Angela Merkels Verantwortung

Das ist ein großartiges Stück Journalismus, aber Herr Schröder ist nicht der Einzige, der sich verkalkuliert hat. Drei Tage nach der Invasion veröffentlichte der russische Schriftsteller Wladimir Sorokin im Guardian einen Essay, der gute Fragen über den klaren Verstand – oder dessen Fehlen – von Merkel und Obama aufwirft: „Angela Merkel gab zu, dass Putin ihrer Meinung nach in seinem eigenen Fantasieland lebt. Wenn das so ist, welchen Sinn hat es dann, sich ernsthaft mit einem solchen Herrscher auseinanderzusetzen? Er ist kein Schriftsteller oder Künstler; er muss in der realen Welt leben und für jedes einzelne seiner Worte verantwortlich sein. 16 Jahre lang hat Merkel, die in der DDR aufgewachsen ist und daher Putins wahres Wesen verstehen sollte, „einen Dialog aufgebaut“. Die Ergebnisse dieses Dialogs: die Beschlagnahmung bestimmter Gebiete in Georgien, die Annexion der Krim, die Einnahme der DVR und der LPR und nun ein umfassender Krieg mit der Ukraine. Nach dem Krieg mit Georgien und der Beschlagnahmung seiner Gebiete bot der „Friedensstifter“ Obama Putin ... eine Neuordnung ihrer Beziehungen an! Das heißt, komm schon, Wladimir, lass uns das alles vergessen und von vorne anfangen. Das Ergebnis dieses „Reset“ war die Annexion der Krim und der Krieg in der Ostukraine.“ Die Invasion in der Ukraine hat uns die Augen geöffnet. Die Frage ist: Wie geht es jetzt weiter?

RobNYC, 24. April

Die Person, die am meisten für Putins Einmarsch in der Ukraine verantwortlich ist, ist Putin. Die zweitverantwortlichste Person ist Angela Merkel. Sie und der Rest des deutschen politischen Establishments haben fröhlich russisches Geld angenommen und zugelassen, dass Deutschland von russischem Öl und Gas abhängig wird, selbst nachdem Putin 2014 das erste Mal in Georgien und der Ukraine einmarschiert ist. Sie alle sind erbärmliche Feiglinge. Während der Rezession 2008 verlangten die Deutschen, dass Länder wie Griechenland ihre Volkswirtschaften durch Sparmaßnahmen zerstören, weil sie in der Vergangenheit „unverantwortlich“ gewesen seien. Deutschland war sogar noch unverantwortlicher, als es seinen Energiebedarf so eng an einen mörderischen, kriegstreiberischen Diktator gebunden hat, und jetzt müssen sie dafür bezahlen. Es muss sich von allen russischen Brennstoffen abkoppeln und aufhören, den Russen Zahlungen in Milliardenhöhe zu leisten, und zwar sofort, ungeachtet der wirtschaftlichen Kosten.

KM, Pittsburgh, 24. April

Als Deutscher fühle ich mich gezwungen zu sagen, dass ich mich für Schröders Verhalten schäme. Bis 2014 wurde die deutsche Russlandpolitik von Kohl, Schröder und Merkel von der Maxime geleitet, ein freundschaftliches Verhältnis zu Russland aufzubauen, und dies wurde von einer breiten Mehrheit in Deutschland und seinen Verbündeten auch unterstützt. Alle wünschten sich ein stabiles Verhältnis zu Russland, das auf gegenseitigem Nutzen beruht. Nach der Annexion der Krim, dem Donbass-Konflikt, der russischen Rolle im Syrienkrieg, mit Morden und Mordversuchen an Dissidenten und Kritikern wurde das wahre Wesen Putins offensichtlich, hat aber leider keine wesentlichen Änderungen in der deutschen Energieversorgung bewirkt. Dies und vor allem das NS2-Projekt waren Fehler. Aber wer hätte vor ein oder zwei Jahren ernsthaft vorhersehen können, dass Putin einen so absurden und mörderischen Krieg gegen die Ukraine führen würde? Ich nicht. Aber wie Schröder weiterhin als Vorstandsmitglied russischer Energieunternehmen seinen Freund Putin verteidigen kann, ist erschreckend. In Deutschland hat er wenig bis keine Unterstützung mehr. Die SPD hat eine 150-jährige Tradition in Deutschland und stand meist auf der richtigen Seite der Geschichte. Entsprechend sollte sie mit Schröder umgehen.

Volker Klohr, 24. April

Das Schweigen von Merkel (kein Kommentar zu diesem Thema) ist ebenso enttäuschend. Ein weiterer gut recherchierter Artikel über ihr ebenfalls mitschuldiges Verhalten in Bezug auf Putin wäre faszinierend.

Kelsey, Idaho, 24. April

Erstaunlich, wie schlecht durchdacht die deutsch-russische Energieabhängigkeitsstrategie war. Ich hatte Angela Merkel viel zu viel Kredit gegeben. Ihr Mangel an Weitsicht in dieser Angelegenheit und ihr derzeitiger Rückzug aus der Öffentlichkeit lässt sie viele Sprossen auf der Leiter der Führung nach unten fallen. Sie ist nur eine weitere schreckliche und feige Führungskraft – beschämend.

Mike, 24. April

Was hat Angela Merkel mit all dem zu tun, und warum um alles in der Welt erhält sie einen Freifahrtschein? Ihre Politik und ihre offensichtliche Verheimlichungstaktik haben dazu geführt, dass Deutschland vom russischen Öl abhängig ist. Wird sie sich jemals wieder blicken lassen? Wahrscheinlich nicht.

Kelsey, Utah, 23. April

Das ist eine gute Frage. Einige Leute tun so, als sei er allein für die Abhängigkeit Deutschlands verantwortlich. Ich mag den Mann nicht, aber der größte Anstieg der deutschen Abhängigkeit innerhalb eines Jahrzehnts fand unter Merkels Kanzlerschaft statt. Sie war auch diejenige, die Russland den Einmarsch in die Ukraine im Jahr 2014 im Wesentlichen verziehen hat. Er hätte dasselbe getan, aber die Schuld liegt ganz klar bei Deutschland und den deutschen Politikern insgesamt, nicht bei einem einzelnen Mann.

John, Detroit, 24. April

Russisches Gas war billig und reichlich im Vergleich zu den Alternativen, daher war es politisch der einfachste Weg für Merkel. Es ist lustig oder tragisch, dass die Grünen, die am meisten für die Blockade strategischer alternativer Energiequellen verantwortlich sind, jetzt am meisten für die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine eintreten.

Noman, 24. April

„Warum hätten wir misstrauisch sein sollen? Es hat immer funktioniert“, sagte Herr Schröder. „Für uns bedeutete die Abhängigkeit eine doppelte Abhängigkeit. Die sogenannte Energiewaffe ist zweideutig. Sie brauchen Öl und Gas, um ihren Haushalt zu finanzieren. Und wir brauchen Öl und Gas zum Heizen und um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Das ist ein vernünftiges Argument. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Jetzt wird Deutschland aufgefordert, diese Ölabhängigkeit als Waffe gegen Russland einzusetzen. Tatsache ist, dass auch Merkel für die Pipeline war. Niemand war gegen sie.“ Ich weiß nicht, warum sie auf Schröder herumhacken.

Broomfield, 23. April



KGB-Kompromat

Schröder steht seit langem wegen seiner „Nähe“ zu Putin in der Kritik. Jetzt wäre der beste Zeitpunkt für ihn gewesen, sich von Putin und Gazprom zu distanzieren. Warum hat er es nicht getan? Ich habe kaum Zweifel daran, dass Putin Kompromat über Schröder hat. Putin ist KGB! Würde irgendjemand erwarten, dass er nicht versuchen würde, potenziell wichtige Gäste in eine kompromittierende Situation zu locken? In Anbetracht von Schröders bekannter Schwäche für schöne junge Frauen dürfte dies nicht schwer gewesen sein.

Friedrich Walter, Deutschland, April 23



Bundeskanzler Olaf Scholz, Sigmar Gabriel, Frank Steinmeier, Manuela Schwesig ... Alle aus der gleichen SPD-Partei, und alle gegen die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine. Ich vermute, dass ihnen allen, genau wie Schröder, goldene Sitze in russischen Aufsichtsräten versprochen wurden, wenn North Stream 2 in Betrieb genommen würde. Sie haben sich aktiv abgesprochen, um die Pipeline trotz der US-Sanktionen in Betrieb zu nehmen, und sind sogar so weit gegangen, eine Scheinstiftung zu gründen, um ihr Handeln zu verschleiern. Putin hat also gegen alle von ihnen „Kompromat“. Es ist höchste Zeit, dass sich der Deutsche Bundestag mit dieser Angelegenheit befasst: Er sollte darüber abstimmen, das SPD-Blockademanöver zur Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine aufzuheben, und er sollte eine Untersuchung über die Geschäfte der SPD mit North Stream 2 einleiten.

SJP, Europa, 23. April



Die Undankbarkeit der Deutschen gegenüber den USA

Amerika muss sich zurückziehen, wenn auch Deutschland und Frankreich beschließen, Russland auf jeder Ebene zu umarmen. Sollen sie sich doch selbst verteidigen, wenn die Russen über Europa marschieren. Die Vereinigten Staaten haben Europa nach dem Zweiten Weltkrieg allein wieder aufgebaut und verteidigt, auch während des Kalten Krieges weitgehend allein. Die Milliarden, die die Vereinigten Staaten in den Wiederaufbau und die Unterstützung Europas investiert haben, werden von keiner anderen Macht der Weltgeschichte übertroffen. Vielleicht ist es an der Zeit, neu zu definieren, was die Vereinigten Staaten zu riskieren bereit sind, um Nationen zu unterstützen, die amerikanische Interessen zu kurz kommen lassen. Lassen wir Deutschland und Frankreich für sich selbst kämpfen. Packen Sie unsere Panzer, Flugzeuge, Kanonen und Tausende von Truppen ein und stellen Sie sie Nationen zur Verfügung, die bereit sind, amerikanische Interessen zu unterstützen und für den Erhalt ihrer Demokratien und ihrer Freiheit zu kämpfen.

Tel Aviv, 24. April

Gerhard Schröder hat keine Gelegenheit ausgelassen, die Vereinigten Staaten schlecht zu machen und gleichzeitig einen Kotau vor Russland zu machen. Auf meinen Reisen und bei meiner Arbeit in Deutschland bin ich vielen (West-)Deutschen begegnet, die eine Verachtung für die Amerikaner hegen, die den Weltkriegen vorausgeht, und dabei ihr ganzes Land in den Schmutz ziehen.

Fred, Seattle, 24. April

Deutschlands großer Fehler

Je länger dieser Krieg zwischen dem Westen und Russland andauert, desto schwächer wird Russland. In einem Zermürbungskrieg wird Russland gegen den Westen verlieren, und das wird wahrscheinlich dem Westen zugute kommen. (...aber Atombomben). Ich glaube, dass Deutschland einen großen, generationenübergreifenden Fehler begeht, wenn es sich weigert, vollständig mit Russland zu brechen.

Andrew Gerhardt, Spokane, 23. April

Russland hat einen blutigen Krieg gegen die Ukraine entfesselt, in dem Zivilisten angegriffen, Kriegsverbrechen begangen und Völkermord begangen wurden - und das alles vor den Augen der Weltöffentlichkeit. Die Pax Americana (1945 - 2022) ist vorbei. Dies sollte das Ende der gescheiterten Ostpolitik und des Pazifismus sein. Die liberale Demokratie steht hier auf dem Spiel. Gerhard Schröder und seinesgleichen sollten einen Moment der moralischen Klarheit haben. Es bleibt abzuwarten, ob Deutschland sich von den fossilen Brennstoffen aus dem Osten entwöhnen, den Pazifismus ablegen und der NATO wirklich als vollwertiger Partner beitreten kann.

Michael Anthony, Dallas, 24. April

Scham und Entsetzen

Deutschland hatte kein Problem damit, Griechenland wegen seiner Fehler, die zu der Schuldenkrise geführt haben, in eine Strafdepression zu treiben... doch in diesen dunklen Tagen unterstützen sie Russland weiterhin finanziell, weil das ihrer Wirtschaft ein oder zwei Punkte abnehmen könnte. Ich denke, ihre eigenen Fehler sollten keine Konsequenzen haben. Beschämend

AB, New York, 24. April

Gabriel sagt: „Sollten Sie meine Besuche und Treffen in Russland in einen anderen Zusammenhang stellen, möchte ich Sie schon jetzt darüber informieren, dass ich rechtliche Schritte einleiten werde.“ Das sollte laut gerufen werden, in ganz Deutschland. Eine Bedrohung für einen Journalisten, der kritische Fragen stellt: Gabriel hat zu viel von seinen russischen Amtskollegen gelernt. Vor Jahren gaben die deutschen Sozialdemokraten vor, die Meinungsfreiheit, den Rechtsstaat usw. zu verteidigen. Sie haben viel von ihren alten Idealen verloren.

F. Thomas, Paris, 23. April

Das Scheitern der Energiewende

Ausgezeichneter Artikel. Wissen Sie, ob die derzeitige deutsche Regierung als Reaktion auf die Auswirkungen ihrer Energieabhängigkeit von Russland und das Scheitern des Pipeline-Projekts irgendwelche Initiativen zum Wiederaufbau ihres Kernkraftprogramms ergriffen hat?

Kirk Neely, South Carolina, 23. April

Viele Menschen haben eine große Rolle dabei gespielt, uns an diesen Punkt zu bringen. Herr Schröder und seine Partei haben lange Zeit einen gefährlichen Antiamerikanismus geschürt, obwohl ihr uns Unabhängigkeit, Freiheit und Sicherheit gegeben habt. Stattdessen haben sie uns an ein autokratisches Regime ohne Zukunft verkauft, was darin gipfelte, dass wir unsere NATO-Mitgliedschaft missbrauchten, um die Ukraine 2008 abzuweisen, damit Putin nicht wütend auf uns wird (Frankreich folgte übrigens unserem Beispiel). Vor allem Schröder und unser Präsident sind die Schoßhunde Putins, die nicht bereit sind, ihm mit Waffen und Sanktionen gegen Russland zu helfen. Die Grünen und Merkel haben als Reaktion auf 2011 die Atomkraft beendet, obwohl es in Deutschland weder Erdbeben noch Tsunamis gibt, was uns von Putins Gas abhängig macht. Es gibt ein altes Sprichwort aus den 50er Jahren: „Alle Wege des Marxismus führen nach Moskau“. Mit dem aktuellen Weg der Sozialdemokraten ist dieser Satz immer noch wahr.

RNK, Deutschland, 23. April

Mir ist aufgefallen, dass der Anstoß für Nord Stream 2 die Entscheidung war, nach dem katastrophalen Erdbeben in Japan aus der sicheren Kernenergie auszusteigen. Dies verdeutlicht die globale grüne Paranoia und die gut finanzierte Intoleranz gegenüber der Kernenergie als Option. Selbst bei einem Erdbeben der Stärke 9,0 in unmittelbarer Nähe des Kraftwerks in Japan kam es nicht zu einer großflächigen nuklearen Katastrophe. Das Kraftwerk wurde eingedämmt, und es entstanden nur minimale Schäden. Wenn bei all diesen Diskussionen über die Energieabhängigkeit und alle Optionen eine nachweislich sichere nukleare Option wieder auf den Tisch kommt, dann sollten wir das als Silberstreif am Horizont betrachten und nach vorne blicken.

JLS, 23. April

Deutsche Wirtschaftsinteressen

„Ich habe immer deutschen Interessen gedient“, fügte [Herr Schröder] hinzu. Zu diesen Interessen gehört in erster Linie die Wirtschaft und insbesondere die Industrie, die mit russischer Energie versorgt wird. Das macht wirtschaftlich absolut Sinn. Zwei Jahrzehnte lang zu ignorieren, was Putin ist, macht jedoch für eine westliche Nation keinen Sinn, und schon gar nicht für eine Nation mit der Geschichte, mit der Deutschland lebt. Ich war erstaunt, als Herr Schröder begann, für russische Energieinteressen zu arbeiten. Ich fand das undenkbar, aber ich bin kein Deutscher, der in einem Land lebt, in dem die exportorientierte, sehr wertschöpfungsintensive Industrieproduktion die Wirtschaft und die Politik des Landes dominiert. Es bleibt abzuwarten, ob Deutschland bereit ist, sich von russischer Energie zu trennen. Es steht außer Frage, dass eine solche Entscheidung in jeder praktischen Hinsicht äußerst schwierig zu bewerkstelligen sein wird. Hinter der Entscheidung der Deutschen verbirgt sich eine Aussage über das moralische Universum, in dem sie ihr Land ansiedeln wollen. Ich wünsche ihnen alles Gute für ihren weiteren Weg unter den gegenwärtigen Umständen.

BayArea101, Mittlerer Westen, 23. April

Nach der russischen Annexion der Krim im Jahr 2014 und dem Krieg in der Ostukraine halfen Frankreich und Deutschland bei der Aushandlung eines Waffenstillstands, des Minsker Abkommens. War North Stream 2 Teil des Abkommens? Nur etwa ein Jahr nach Minsk wurde mit NS2 begonnen. Der Waffenstillstand war in all den Jahren nur sehr brüchig. Aber möglicherweise hat er der Ukraine Zeit verschafft, um sich darauf vorzubereiten, sich besser gegen Russland zu wehren.

Carsten, Grenoble, 23. April

Die Abhängigkeit Deutschlands von Russland war eine katastrophale Fehlkalkulation. Die Brutalität, die Putin in der Ukraine und anderswo an den Tag gelegt hat, scheint die deutsche Regierung endlich dazu zu bringen, ihre Position zu überdenken. Es ist zu schade, dass ein korrupter Politiker wie Schröder und andere russische Dummköpfe nicht erkennen, dass Deutschland durch seine Abhängigkeit von Russland weit mehr zu verlieren hat als durch den Zugang zu billigem Gas zu gewinnen. Ich denke, irgendjemand in Deutschland muss sich darüber im Klaren sein, dass alles, was seinen Zugang zu den amerikanischen und europäischen Märkten (insbesondere für seine Autos) gefährdet, viel größere Auswirkungen auf seine Wirtschaft hätte als der Verlust von Nord Stream 2.

Claude, New Orleans, 23. April

Schröders Biographie

Vor ein paar Jahren trat Schröder in einer deutschen Late-Night-Show auf. Das Thema war seine einzigartige politische Karriere als Parteichef und Kanzler. In dem Gespräch ging es um seine Kindheit als einziger Sohn einer verwitweten Mutter in den 1950er Jahren ... Ich erinnere mich noch an eine sehr dichte Sequenz, als er sein Treffen mit Putin in Russland beschrieb, als beide das Grab seines verlorenen Vaters in Stalingrad (Wolgograd) besuchten. So wie er die Szene beschrieb, hatte ich den Eindruck der Erlösung, des Loswerdens von deutscher Schuld, des Findens eines russischen Vaterersatzes. Das war ein bisschen bizarr und rührend, zumal Schröder früher ein Super-Macho war und ist. Der Besuch des Grabes und die Freundschaft mit Putin werfen ein Licht auf das politische Verhalten der Nachkriegs-Boomer in Deutschland. (Steinmeier ist übrigens ein Kind von vertriebenen Deutschen aus Pommern, ein Flüchtlingskind)

Christina, Hamburg, 23. April

Schröder ist jemand aus armen Verhältnissen, der jetzt um jeden Preis abkassieren will. Er ist eine Schande - das war er schon am Vorabend seiner Wahlniederlage gegen Merkel vor vielen Jahren. Er steht Putin auf allen Ebenen zu nahe - was in dem Artikel nicht erwähnt wird, ist, dass Putin Schröder die Adoption zweier russischer Kinder ermöglichte, so dass Schröder immer persönlich in der Schuld stehen wird. Putin spielt mit ihm wie mit einer Geige. In Deutschland nimmt ihn niemand mehr ernst. Aber es ist schockierend zu sehen, wie er jetzt die Verschwörungstheorien des Kremls über Butscha verbreitet. Warum Putin das Regiment, das dort agierte, auszeichnete, kann er allerdings nicht erklären.

Sina, 23. April