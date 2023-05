Russische Partisanen attackieren Belgorod - Der Krieg ist in Russland angekommen

Die Verdrängung der ukrainischen Armee in Bachmut und die westliche Lieferung von F-16-Kampfjets geraten im russischsprachigen Internet in den Hintergrund. Der Angriff russischer Putin-Gegner in Belgorod dominiert die sozialen Medien - und versetzt das politische Moskau in Panik.