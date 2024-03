Eigentlich dürfte niemand in Berlin überrascht gewesen sein, als am Freitag Moskau das Protokoll einer Telefonkonferenz von Spitzenoffizieren der Bundesluftwaffe veröffentlichte. Denn dass es den Geheimdiensten des Kremls immer wieder gelingt, elektronische Kommunikationssysteme in den Nato-Staaten zu knacken, somit sensible Informationen mitzulesen oder mitzuhören, ist kein Geheimnis. Laut dem Gesprächsprotokoll haben der Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhartz, Brigadegeneral Frank Gräfe vom Kommando Luftwaffe in Berlin sowie zwei Stabsoffiziere die mögliche Übergabe von Marschflugkörpern des Typs Taurus an die Ukraine sowie deren Einsatzmöglichkeiten erörtert.

Margarita Simonjan, die Chefpropagandistin des Kremls, stellte die Übersetzung in das soziale Netzwerk vk.com, das russische Gegenstück zu Facebook. Simonjan erklärte, sie habe zunächst in Berlin um eine Stellungnahme gebeten, da ihre Bitte ignoriert worden sei, habe sie den Text veröffentlicht. Deutsche Experten stellen seine Echtheit nicht in Frage.