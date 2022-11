Die Nachricht ging als Sensation durch die westlichen Medien: Margarita Simonjan, Chefpropa­gandistin des Kreml, distanziert sich von Putins Krieg in der Ukraine. Denn angesichts der schweren Rückschläge für das russische Militär erklärte sie: „Wir müssen aufhören zu lügen, auf allen Ebenen. Bei den Banken, in den Ministerien, in den Streitkräften, in den Betrieben, an den Schulen und Universitäten, in den Medien.“

Doch ganz offensichtlich hat die Chefredakteurin des Auslandssenders RT gar nicht sich selbst oder den einsamen Diktator im Kreml gemeint, sondern die Militärführung und die Behörden, die nach ihrer Meinung für den miserablen Zustand der kämpfenden Truppe verantwortlich sind. Die 42-jährige Mutter von drei Kindern gab nun die Parole aus, dass die Kriegshandlungen weiter eskalieren müssten, denn wenn Russland nicht siege, dann würde es untergehen. Nach der Sprachregelung des Kreml redet sie nicht von „Krieg“, sondern von der „militärischen Spezialoperation“, die laut Putin die Ukraine „entnazifizieren“ soll.