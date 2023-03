Stürmische Tage in der Assemblée Nationale in Paris. Nach den Tumulten vom Donnerstag, als Premier Élisabeth Borne die Rentenreform auf Geheiß ihres Chefs Emmanuel Macron per Dekret (Artikel 49.3) und am Parlament vorbei durchsetzte, folgte gestern am frühen Abend dann Teil zwei mit Misstrauensvoten gegen die Regierung – und implizit natürlich gegen Präsident Macron.

Um 19:01 Uhr verkündete die Parlamentspräsidentin das Ergebnis des ersten, fraktionsübergreifenden Misstrauensantrags. 287 Abgeordnete beschieden Élisabeth Borne, sie solle aus dem Amt entfernt werden. Damit fehlten lediglich neun Stimmen, dann wären die Rentenreform und mit ihr die Regierung gescheitert. Kaum jemand hatte damit gerechnet, es könnte derart knapp werden. Und bei genauer Betrachtung wird die schallende Ohrfeige immer nur noch heftiger.