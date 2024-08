Acht geschlagene Wochen: So lange ist Frankreich ohne Regierung. Das ist ein Novum in der 66 Jahre alten Geschichte der Fünften Republik. Denn die Situation ist ebenfalls neu: Die drei wichtigsten Machtblöcke – die Rechte von Marine Le Pen, die Mitte von Emmanuel Macron und die „Neue Volksfront“ der Linken – haben in den vorgezogenen Parlamentswahlen am 7. Juli die Mehrheit klar verpasst. Aus dieser Pattsituation würden nur Neuwahlen helfen – doch laut Verfassung können sie frühestens in einem Jahr wiederholt werden. Also führen die bisherigen Minister die Geschäfte. Frankreich ist weitgehend gelähmt.

Um einen Ausweg zu finden, empfängt Macron seit vergangenem Freitag nacheinander Vertreter der einzelnen Blöcke. Die „Neue Volksfront“ aus Sozialisten, Grünen, Kommunisten und radikalen „Unbeugsamen“ lud er als erste vor. Und sie erhob umgehend und mit Nachdruck Anspruch auf die Regierungsbildung. Ihr Argument lautet, sie habe in den von Macron ungeschickterweise vorgezogenen Parlamentswahlen knapp, aber immerhin etwas mehr Sitze als die Macronisten und die Lepenisten errungen. Ihre Premier-Kandidatin Lucie Castets, eine bisher völlig unbekannte Spitzenfunktionärin, erklärte nach dem anderthalbstündigen Gespräch mit dem Staatschef, sie sei „bereit“, zusammen mit anderen Parteien eine Regierungskoalition einzugehen.