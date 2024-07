Obwohl die Reaktionen des linksgrünen Milieus – seiner Politiker, Vordenker, Lautsprecher und als Journalisten getarnter Pressesprecher – auf den Wahlausgang in Frankreich nicht wirklich überraschend waren, waren sie wegen der dabei zutage getretenen Banalität des Blöden dann doch erschreckend. Und weil dem so ist, folgt an dieser Stelle auch keine Pointe, sondern nur die Feststellung, dass es Tage gibt, an denen man entweder weit weg rennen oder gewisse Leute wenigstens so lange schütten und rütteln möchte, bis die Synapsen wieder richtig schalten.