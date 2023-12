In der Presseabteilung des Kremls kann man sich freuen: Die Episode mit dem Doppelgänger Wladimir Putins während der sogenannten Bürgersprechstunde des Kremlchefs beschäftigt die gesamte Weltpresse. Die staatlichen Fernsehsender hatten am Donnerstag Putins traditionelle Jahresendpropagandashow ausgestrahlt, dabei dürfen Bürger live aus dem Publikum im Saal, per Telefon oder per Mail Fragen stellen. Was spontan aussieht, ist im Detail orchestriert. Wie in früheren Jahren dauerte die Show wieder vier Stunden, Putin liebt lange Monologe, in denen er sich seiner Erfolge rühmt und seine Gegner, nämlich den dekadenten „kollektiven Westen“, attackiert.

Kernstück dieses Szenarios war der auf dem Riesenbildschirm im Saal eingeblendete kurze Auftritt eines Fragestellers, der wie eine etwas jüngere Ausgabe von Putin aussah und dessen Stimme auch wie die des Kremlchefs klang. Der Mann stellte sich als Student aus Sankt-Petersburg vor und wartete mit einer provokativen Frage auf: „Stimmt es, Wladimir Wladimirowitsch, dass Sie viele Doppelgänger haben?“ Putin entgegnete: „Nach meinem Dafürhalten darf nur eine Person aussehen wie ich und mit meiner Stimme sprechen. Und diese Person bin ich.“