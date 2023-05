Die Geheimdienste Moskaus sind voll auf der Höhe des technologischen Fortschritts, zumindest bei der Nutzung sozialer Netzwerke. Seit Jahren verbreiten russische Trollfabriken Falschnachrichten und Gerüchte, die die westlichen Gesellschaften spalten sollen. Nachweislich haben sich Putins Trolle in die letzten amerikanischen Präsidentenkampagnen und zuvor schon in das Brexit-Referendum im Vereinigten Königreich eingemischt sowie den Dauerkonflikt um die katalanischen Separatisten angefacht, indem sie Negatives über dem Kreml nicht genehme Politiker verbreiteten.

Doch bei der Neutralisierung negativer Nachrichten über ihren obersten Dienstherrn waren sie zuletzt nicht sonderlich erfolgreich, gestützt auf die Erkenntnisse digitaler Bildanalyse gehen nämlich derzeit Informationen über Doppelgänger Putins um die Welt. Die Botschaft: Der Kremlchef hat Angst, nicht nur vor einem Attentat, sondern auch vor Kontakten mit der normalen Bevölkerung. Das ganze Macho-Image als harter Kerl ist dahin, manche Kremlbeobachter sehen dadurch gar seine Stellung an der Spitze der „Vertikale der Macht“, wie er es selbst nennt, unterminiert.

Internet ist voll von Analysen körperlicher Unterschiede

Als erste hatten Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj immer wieder über Twitter Videoschnipsel über angebliche Doppelgänger verbreitet. Drei habe seine Behörde ganz sicher ausgemacht, es könnten auch mehr sein, erklärte Kyrylo Budanow, der Chef des ukrainischen Geheimdienstes SBU. Westliche Experten sahen derartige Aussagen meist als Teil der Kriegspropaganda Kiews an und nahmen sie nicht sonderlich ernst.

Doch in jüngster Zeit hat sich dies geändert. Anlass dazu gaben Filmausschnitte von öffentlichen Auftritten Putins, die die staatlich kontrollierten Moskauer Medien verbreiteten. Da gibt es Putin, der im prachtvollen Ambiente des Kremls Gäste empfängt, und da gibt es Putin, der bei Besuchen auf der Krim und in der lange umkämpften, stark zerstörten Hafenstadt Mariupol mit Einheimischen redet.

Das Internet ist voll von reich bebilderten Analysen körperlicher Merkmale: Die Augen sind anders, die Ohrmuscheln unterscheiden sich, die Adern auf der Stirn und die Falten im Gesicht verlaufen unterschiedlich, mal hat er ein Muttermal auf der linken Wange, mal am Kinn. Auf den Bildern aus Mariupol hat er eindeutig ein Doppelkinn, das er aber zuvor nicht hatte.

Doppelgänger haben eine lange Tradition

Doppelgänger haben im Kreml Tradition, bei Josef Stalin sollen es mindestens vier gewesen sein. Nach dem Zerfall der Sowjetunion Ende 1991 bekannten sich zwei Sowjetbürger, von den Geheimdiensten Stalins als Doppelgänger eingesetzt worden zu sein, sie hätten ihn bei Paraden auf dem Roten Platz, bei manchen der ewig langen Sitzungen des Obersten Sowjets und vor allem bei Besuchen von Fabriken oder Kolchosen vertreten müssen.

Ehemalige Offiziere des Geheimdienstes NKWD berichteten von zwei weiteren Doppelgängern des blutrünstigen Georgiers, eine größere Gruppe von Maskenbildern und Friseuren sei dafür rekrutiert worden. Wer die Aufgabe nicht zur Zufriedenheit erledigt oder den Schweigebefehl leichtfertig gebrochen habe, sei liquidiert worden. Dokumente, die diese Erzählungen beweisen, aber wurden bislang nicht entdeckt.



Dass allerdings Stalin an Paranoia litt, gilt als erwiesen. Auf diesem Feld kommt ihm Putin immer näher, zumindest in den Schilderungen ehemaliger Mitarbeiter und politischer Verbündeter, die im Westen Zuflucht gefunden haben. Aus Angst vor Anschlägen lebe er abgeschirmt in einer Art Luxusbunker, auch fürchte er, dass bei einer Flugreise die Regierungsmaschine von den Feindkräften geortet und abgeschossen werden könnte, deshalb sei er in einem gepanzerten Zug unterwegs.

Aus den Kreisen früherer Gefolgsleute kommen Hinweise auch auf plastische Operationen, denen sich Putin in den letzten Jahren unterzogen haben soll. Die Eingriffe aber hätten nicht verhindert, dass sein Gesicht immer mehr aufgedunsen ist, möglicherweise die Folgen einer Chemotherapie wegen einer Krebserkrankung. Allerdings sind auch dies nur Mutmaßungen, ebenso wie Berichte über Parkinson, weil manchmal seine rechte Hand zittert und er sein rechtes Bein nachzieht.

Als Beleg für die offenbar panische Angst des Kremlchefs vor Ansteckungen gilt der überdimensionale ovale Tisch, an dem er seine Gäste im Kreml auf Distanz hält und der Gegenstand unzähliger Karikaturen geworden ist. Er selbst sagte dazu, dass die Bestimmungen der Gesundheitsbehörden diesen Abstand verlangen.

Putin schottet sich immer mehr ab

Beim traditionellen Empfang für die neu nach Moskau entsandten Botschafter Anfang April hielt er sich ebenfalls von den hohen Gästen fern. Erst las er eine Rede vom Blatt, in der er dem Westen die Schuld am Krieg um die Ukraine gab, schaute dann aber irritiert, als am Schluss jeglicher Beifall ausblieb. Er verabschiedete sich mit den Worten, dass die „sanitären Vorschriften“ ihm die Begrüßung per Handschlag verböten.

Doch angeblich derselbe Putin war wenige Tage zuvor überraschend in Mariupol eingetroffen und hatte mit Passanten auf der Straße gesprochen. Auch fuhr er selbst mit dem Auto durch die nächtliche Stadt, neben ihm der vom Kreml eingesetzte Bürgermeister. Den Auswertern der kurzen Filmberichte sind allerdings zwei Dinge aufgefallen: Es gibt weder Nahaufnahmen des angeblichen Präsidenten noch längere Wortsequenzen, die sich mit zweifellos von Putin stammenden Reden abgleichen ließen.

Bei der Autofahrt ist er nur von schräg hinten gefilmt, ganz im Gegensatz zu der berühmten Truckerfahrt zur Eröffnung der Krimbrücke vor fünf Jahren, als er am Steuer eines Lastwagens die Fahrzeugkolonne anführte.

Kremlastrologie boomt in diesen Tagen

Nicht weniger frappierend sind die Unterschiede bei den großen Putin-Auftritten im Moskauer Luschniki-Stadion im Februar 2022 und genau ein Jahr später: Wenige Tage nach dem Überfall auf die Ukraine hielt er vor der begeisternden Menge eine triumphierende Rede über die „planmäßig verlaufene Spezialoperation“, die das Nachbarland „entmilitarisieren und entnazifizieren“ solle; unübersehbar war er durch einen riesigen Glaskasten auf der Bühne geschützt. Diese Glaswände fehlten im Februar 2023, der angebliche Putin sagte nur ein paar Worte. Und die Stimmung auf den Rängen war auch deutlich verhaltener.

Ein weiteres Indiz sehen die Kremlbeobachter im Schuhwerk: Putin ist eher klein, er trägt oft Schuhe mit kaschiertem Absatz, die ihn größer erscheinen lassen, so wie dies schon Stalin gehalten hatte. Doch der Putin, der seinem Volk kürzlich so jovial begegnete, Hände schüttelte und sich auf die Schultern klopfen ließ, trug normale Schuhe; der Darsteller ist also, so meinen manche Beobachter, größer als er. Körpergröße sei ein Problem für die Täuscher und Tarner des Kremls, denn daran lasse sich durch Schminke, Haarteile und plastische Operationen nichts ändern.

Für den Einsatz von Doppelgängern sind also reichlich Indizien vorhanden, doch an eindeutigen Beweisen oder glaubwürdigen Zeugenaussagen fehlt es. Es wird also weiter ein Feld der traditionellen Kremlastrologie bleiben. Auch lassen derartige Berichte ebenso wenig wie Mutmaßungen über Krankheiten Rückschlüsse darauf zu, ob seine Machtposition wirklich geschwächt ist.