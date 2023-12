In der Tat sind es gewichtige Argumente gegen Tusk. Allerdings spart die vom PiS-Chef Jarosław Kaczyński protegierte Präsidentin des Verfassungsgerichts, Julia Przyłębska, den zentralen Aspekt des Konflikts aus: Die jetzige Zusammensetzung ihres Gerichts kam auf gesetzwidrige Weise zustande: Kurz vor dem Machtwechsel 2015 hatte der Sejm auf Antrag der damaligen Mitte-Rechts-Regierung fünf Nachfolger für Verfassungsrichter gewählt, deren Amtszeit in Kürze enden würde. Es war ein schwerer politischer Fehler, denn in zwei Fällen lief die Amtszeit erst nach den Wahlen 2015 aus, die Entscheidung über deren Nachfolge stand somit dem neuen Sejm zu, in dem dann die PiS über die absolute Mehrheit verfügte.