Damit hatte an der Weichsel niemand gerechnet: Premierminister Donald Tusk will das Recht auf Asyl „teilweise aussetzen“. Mit dieser Ankündigung hat er nicht nur Proteste von Menschenrechtsorganisationen hervorgerufen, sondern er riskiert auch den Bruch der Regierungskoalition in Warschau. Und das ausgerechnet zum ersten Jahrestag seines Wahlsiegs, durch den die nationalpopulistische Partei „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS) nach acht Jahren an der Macht in die Opposition geschickt wurde. Die „Begrenzung der illegalen Immigration“, wie Tusk es nennt, zielt auf die meist islamischen Asylbewerber aus dem Orient ab, die über die belarussisch-polnische Grenze ins Land kommen.

Polen besonders betroffen Tusks wohlgesonnene Warschauer Kommentatoren verweisen indes auf die Kontrollen der Bundespolizei an der deutsch-polnischen Grenze, die nun wieder zu Wartezeiten für den Transitverkehr führt. Diese Kontrollen gebe es nur wegen der Migranten, die über Polen kommen, um in der Bundesrepublik in den Genuss sozialer und finanzieller Leistungen zu kommen. Da Polen als Exportnation von der Aufhebung der Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union besonders betroffen sei, bleibe keine Alternative zu Unterbindung des Zustroms illegal ins Land kommender Migranten.