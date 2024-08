Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Andreas Schwenk:

Andreas Schwenk studierte Politik- und Kommunikations- wissenschaften. Für die FDP leitet er seit 2015 den Landesfachausschuss für Europa, Internationales und Verteidigung in NRW.

Seitdem US-Präsident Joe Biden am 20. Juli 2024 nach einer katastrophalen TV-Debatte seinen Rückzug erklärt und Vizepräsidentin Kamala Harris als demokratische Kandidatin für die Präsidentschaft vorgeschlagen hat, ist der US-Wahlkampf ein anderer. Dass Biden dies nicht ganz freiwillig, sondern auf Druck einflussreicher Geldgeber und der mächtigsten Frau im US-Kongress Nancy Pelosi tat, spielt keine Rolle mehr. Kamala Harris hat das Momentum auf ihrer Seite. Ihre Kampagne verzeichnete im Juli 2024 Rekordeinnahmen aus Spenden von 310 Millionen US-Dollar und in den Tagen vor dem Parteitag alleine kamen noch einmal knapp 100 Millionen US-Dollar dazu. Laut Umfragen hat sie Donald Trump in den meisten ‚battleground states‘ des Rost- und Sonnengürtels eingeholt bzw. sogar überholt.

Diesseits des Atlantiks ist man darüber geradezu entzückt. Deutschlands 80 Millionen Bundestrainer werden routinemäßig alle vier Jahre zu 80 Millionen Amerika-Experten. Deutsche Medien frohlocken bereits über Harris Sieg über die dunklen Mächte. Dies sendet falsche Signale, denn auch unter einer etwaigen US-Präsidentin Harris wird Europa – und insbesondere Deutschland – geopolitisch den Allerwertesten endlich hochbekommen müssen. Was die meisten Menschen hierzulande aber komplett verdrängen, ist, dass sich Kamala Harris und ihr ‚running mate‘ Tim Walz gerade in der Phase befinden, die man in den USA ‚honeymoon phase‘ nennt.