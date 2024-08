Das Rätselraten ist beendet und der Auserkorene wurde noch am Tag der Entscheidung den Wählerinnen und Wählern in der Gründungsstadt der USA, in Philadelphia, vorgestellt. Es galt als sicher, dass Kamala Harris, die designierte Präsidentschaftskandidatin der Demokraten einen – in der gebräuchlichen Schreibweise mit eher unenglischen Großbuchstaben – „White Man“ zu ihrem running mate machen würde.

Denn die nach dem Rückzug Joe Bidens – nach seinem „Sturz“, wie es Josef Joffe in der Neuen Zürcher Zeitung durchaus treffend benennt, betrieben vor allem von Nancy Pelosi – schnell inthronisierte amtierende Vizepräsidentin wird von den sie geradezu umjubelnden liberalen Medien dezidiert ethnisch und nach „Gender“ definiert: first woman, first person of color, first Black, first South Asian – und so weiter.

Angesichts dieser Qualitätsmerkmale schien es selbst den Protagonisten höchstmöglicher Diversität unumgänglich, dass an ihrer Seite der klassische Politikertypus aufgestellt werden müsse: ein Mann kaukasischen Genpools eben. Eine weitere farbige Persönlichkeit oder gar noch eine Frau auf dem Ticket hätte die in den letzten zwei Wochen frenetisch beschriebene, teilweise wohl auch herbeigeschriebene demoskopische Trendwende zugunsten der Demokraten gefährdet und mit ihr den erhofften Sieg über Donald Trump.

Eine Hochburg der Demokraten

So waren zuletzt drei weiße Männer im Gespräch: der Senator von Arizona, Mark Kelly (ein Astronaut), sowie die Gouverneure von Pennsylvania, Josh Shapiro, und Minnesota, Tim Walz. Es war Walz, der am Dienstag den Zuschlag erhielt.

Der bei Entscheidungen für einen Vizepräsidentschaftskandidaten oft eine Rolle spielende Aspekt, ob diese Person den eigenen Bundesstaat „liefern“, also zum Sieg des Kandidatenduos in seiner Heimat beitragen kann, hat erkennbar eine untergeordnete Rolle gespielt. Das wald- und seenreiche Minnesota, im 19. Jahrhundert wegen seine landschaftlichen Ähnlichkeit mit Schweden und Finnland das Ziel vieler skandinavischer Auswanderer, ist eigentlich traditionell eine Hochburg der Demokraten.

Auch wenn Minnesota in den Umfragen zuletzt etwas zu wackeln begann, sind Arizona und Pennsylvania (ebenso wie Wisconsin, Michigan, North Carolina, Georgia und Nevada) die wahren swing states, in denen ein paar Tausend Stimmen die Präsidentschaft entscheiden können. Analysen der demokratischen Strategen hatten außerdem ergeben, dass keiner der drei genannten möglichen Kandidaten die Umfragewerte des (wie auch immer gearteten) Tickets signifikant in die Höhe getrieben hätte.

Die Chemie musste stimmen

Der Grund für Harris‘ Entscheidung zugunsten von Walz liegt vielmehr zum einen in der „Chemie“ zwischen beiden (dass diese stimmen müsse, hatte Harris mehrfach unterstrichen) und zum anderen in der Biografie des 60-jährigen Politikers – und damit in seiner erhofften Wählerwirksamkeit. Er kommt aus ländlichen Verhältnissen des Mittelwestens, hat zunächst als Lehrer gearbeitet und gilt nach seiner Dienstzeit in der Nationalgarde (schwere Artillerie) als Veteran – was sich in US-Wahlkämpfen immer als wertvoll erweisen kann. Allerdings hat er nicht an Kampfhandlungen teilgenommen.

Von 2007 bis zu seinem Wechsel in die Governor's Mansion seines Heimatstaates vertrat er den Ersten Distrikt von Minnesota im Repräsentantenhaus in Washington. Dieser Wahlkreis gilt als konservativ und den Republikanern zuneigend. Dass Walz ihn gewinnen konnte, erscheint demokratischen Strategen als Indiz, dass er auch in vergleichbaren Regionen den Republikanern Stimmen wegnehmen könnte – vor allen in den benachbarten Michigan und Wisconsin. Die Bewertung seiner legislativen Tätigkeit schwankt zwischen „moderat“ und „liberal“.

Walz wurde 2018 zum ersten Mal zum Gouverneur von Minnesota gewählt. 2022 wählten ihn 52 Prozent der Wählerschaft für eine zweite Amtszeit, die sich dank Mehrheiten seiner Partei – die dort „Democratic-Farmer-Labor Party“ heißt – in beiden Kammern des Parlamentes in der Hauptstadt St. Paul recht unproblematisch gestaltet. Die von Walz verfolgte Agenda wird möglicherweise in einem den Demokraten gegenüber zögerlichen Wählersegment – ungeachtet des konservativen persönlichen Hintergrundes des weißhaarigen Gouverneurs – als durchaus progressiv wahrgenommen werden: Er setzte sogenannte transgender rights (die Floskel steht meist für den ungehinderten Zugang zu geschlechtsverändernden Behandlungen) ebenso durch, wie das Recht, Marihuana zu rauchen und auf Abtreibung.

Dass Walz zudem kostenloses Mittagessen in den öffentlichen Schulen und bezahlte Familienerholungszeiten einführte, wird Anhänger skandinavischer Sozialsysteme – derer es in Minnesota immer noch reichlich gibt – für ihn einnehmen. Nicht überraschend äußerten sich gerade progressive Demokraten in ersten Reaktionen erfreut über die Ernennung von Walz – was dem Wahlkampfteam von Donald Trump Munition liefern dürfte. Neben Ex-Präsident Barack Obama gab ihm umgehend auch die bei den Demokraten äußerst einflussreiche Lehrergewerkschaft ihren Segen.

Authentischer als Harris

Der erste Auftritt des Vizepräsidentschaftskandidaten an der Seite von Harris vor einer jubelnden Menge in der Temple University in North Philadelphia am Dienstag war solide und über Strecken auch inspirierend. Er wirkte beinahe authentischer als Harris, deren Redeschablonen inzwischen weithin bekannt sind. Die Freude, joy, sei zurückgekehrt in den Wahlkampf. Und Walz ließ keine Zweifel, dass er sich auf ein TV-Duell mit seinem republikanischen Rivalen JD Vance freue, wenn der „vom Sofa hochkommt“. Das Publikum schwor er auf einen intensiven Wahlkampf ein, der nötig sei, um die Freiheit und die Chancen für die amerikanische Mittelklasse zu retten. Noch 91 Tage lägen vor den Demokraten – „und schlafen können wir, wenn wir tot sind!“

Inwieweit Walz Stimmen sammeln kann, die ohne seine Hilfe Harris versagt bleiben würden, ist unklar. Bei seiner Wiederwahl zum Gouverneur war er nur um einen Prozentpunkt besser als Joe Biden 2020 in Minnesota. Das klingt bescheiden, ist aber immer noch eine bessere Bilanz als sie sein direkter Konkurrent, JD Vance bei den Republikanern, vorweisen kann. Dieser lag bei seiner Wahl in den Senat in Ohio deutlich hinter dem Ergebnis von Donald Trump.

Walz hat gegenüber Vance möglicherweise den Vorteil, dass die eigentliche Bedeutung des Vizepräsidentenamtes – sich „einen Herzschlag von der Präsidentschaft“ bereit zu halten – bei ihm nicht zu schwer auf der Waagschale liegt: Er steht an der Seite einer durchaus vital wirkenden 59-Jährigen. Bei Donald Trump hingegen ist mit dem Ausscheiden Joe Bidens das Alter – 78 Jahre – plötzlich ein Thema geworden. Vielleicht erweist sich dies als die nachhaltigste Veränderung, welche die zurückliegenden dramatischen Wochen des US-Wahlkampfes mit sich brachten.