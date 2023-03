So erreichen Sie Rainer Nowak:

Die Inflation galoppiert davon. Heizen wird zum Luxusgut. Wohnen und Mieten ist kaum mehr leistbar. Unter- und Mittelschicht kommen immer stärker unter Druck. Die amtierende Regierung streitet, ihre Koalitionsparteien blockieren einander. Für die sozialdemokratische Opposition müsste diese Konstellation die perfekte Ausgangslage für die Rückkehr in Regierung und Kanzleramt sein. Müsste. Nicht so in Österreich, dort ticken die Uhren anders. Ganz anders.

Denn die Sozialdemokraten arbeiten nicht an ihren programmatischen Gegenprogrammen, stellen kein Schattenkabinett auf und bereiten sich nicht auf ihre künftige Verantwortung vor. Nein, sie streiten. Sie streiten als wären die führenden Köpfe in einen massiven Rosenkrieg verwickelt oder als Laienschauspieler mit den Proben einer gewaltigen Soap Opera beschäftigt. Es geht nicht um Inhalte, sondern ausschließlich um Personen, konkret um zwei.