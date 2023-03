So erreichen Sie Volker Resing:

Der Bundesrechnungshof ist der sympathische Scheinriese der Republik. Er prüft und durchforstet alle Ausgaben der Regierung. Manchmal taucht er sogar plötzlich in den Büros der Ministerien auf. Da stehen dann smarte Kontrolleure in adretten Anzügen wie CIA-Agenten vor den Schreibtischen der verblüfften Beamten mit der Lizenz zum Durchsuchen. In Berichten werden anschließend Missstände aufgeführt, Geldverschwendung angeprangert und solide Haushaltsführung angemahnt. Nur leider hat der Bundesrechnungshof aus der Nähe betrachtet keine Macht, kein Durchgriffsrecht.

Alle Ausgaben auf dem Prüfstand Doch immerhin: Der Bericht, den der oberste und unabhängige Haushaltshüter der Republik vergangen Woche vorgelegt hat, ist sowas wie ein dramatischer Blauer Brief für die Ampel-Regierung. Mehr noch: Er ist sowas wie eine Erdbebenwarnung mit kurzer Vorwarnzeit. Verblüffend nur, wie routiniert der Berliner Betrieb weiter schnurrt. Der Bundesrechnungshof-Präsident Kay Scheller zeichnet ein düsteres Bild, es drohe ein Kontrollverlust der öffentlichen Haushalte. Zeit für eine Notbremse. Scheller sagt: Alle Ausgaben müssten auf den Prüfstand.