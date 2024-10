Die Pleite wurde gerade noch verhindert: Vergangenen Montag konnte der schwedische Batterie-Hersteller Northvolt dem heimischen Fiskus umgerechnet 25 Millionen Euro bezahlen. Doch weiterhin ist der Konzern mit hohen Schulden belastet. Schon Ende September zeichnete sich das endgültige Ende ab, als Co-Geschäftsführer Peter Carlsson verkündete, in Schweden 1600 Personen zu entlassen, davon 1000 in Skelleftea, 400 im Entwicklungslabor in Västeras sowie 200 in der Verwaltung in Stockholm. Insgesamt ist in Schweden ein Viertel aller Beschäftigten des Konzerns betroffen. Mit der jüngsten Überweisung konnte Northvolt weiteren Schrecken zwar erstmal abwenden. Aber wie lange noch?

Es war der große Traum: Northvolt wollte mit einer europäischen Produktion von Akkumulatoren für die Elektromobilität eine ökologischere Alternative zum Technologiegiganten China auf die Beine stellen. Doch heute ist man im Norden Europas finanziell sehr schwach auf den Beinen. Nach inoffiziellen Angaben braucht der Konzern derzeit umgerechnet knapp fünf Milliarden Euro, um wieder wirtschaften zu können. Da Northvolt Bedingungen der „Reichsschuldenverwaltung“, einer Institution des Finanzministeriums, nicht erfüllt, kann allerdings kein Staatsgeld verliehen werden.