Die strategische Ausrichtung Indiens befindet sich seit mehreren Jahren in einem Zustand des Wandels, was Neu-Delhi dazu zwingt, die größte militärische Neustrukturierung seit der Gründung des Landes im Jahr 1947 einzuleiten. Der südasiatische Riese verlagert seinen historischen Fokus von seiner westlichen Flanke mit dem nuklearen Rivalen Pakistan und konzentriert sich stattdessen auf die weitaus größeren Herausforderungen im Umgang mit der wachsenden Bedrohung eines Konflikts mit China und dem Ausbau seiner Fähigkeiten zur Machtprojektion im Indischen Ozean.

Die Notwendigkeit, diesen aufkommenden Herausforderungen zu begegnen, ist der Hauptantrieb hinter der Gründung der drei neuen gemeinsamen Truppenkommandos der indischen Armee, Luftwaffe und Marine. Aufgrund des enormen Umfangs der militärischen Neustrukturierung und der üblichen bürokratischen Trägheit wird es viele Jahre dauern, bis der Prozess abgeschlossen ist. Doch das rasante Wirtschaftswachstum des Landes wird dazu beitragen, seine Verteidigungsfähigkeiten in den kommenden Jahren voranzutreiben.

17 bestehende Kommandos

Indien plant, den ersten der drei integrierten Theaterkommandos nächsten Monat zu starten, wenn das Land den 76. Jahrestag seiner Unabhängigkeit feiert. Laut indischen Medienberichten wird das in Jaipur ansässige Südwestkommando seinen Schwerpunkt auf die westliche Grenze mit Pakistan legen. Ein zweites Kommando in Lucknow wird sich auf die zunehmenden Bedrohungen durch China entlang der Himalaya-Grenze konzentrieren. Das Maritime Kommando wird seinen Hauptsitz in Karwar im südwestlichen Bundesstaat Karnataka haben und sich auf die Verteidigung der südlichen Küste sowie auf die Fähigkeiten zur Machtprojektion im Indischen Ozean und darüber hinaus konzentrieren.

Die ersten beiden Kommandos werden abwechselnd von Vier-Sterne-Kommandeuren aus der Armee und Luftwaffe geleitet, während das dritte von einem Marineoffizier geleitet wird, der direkt dem höchsten militärischen Offizier des Landes, dem Chief of Defense Staff, unterstellt ist. Dieser Posten wurde erst vor vier Jahren geschaffen. Die militärischen Operationen werden effektiv von diesen hochrangigen Offizieren geleitet, während jeder der drei Dienstchefs für die Rekrutierung und Aufrechterhaltung ihrer jeweiligen Teilstreitkräfte verantwortlich sein wird.



Vor dieser Neuorganisation hatte das Militär nur zwei Tri-Service-Kommandos – das Andamanen- und Nikobarenkommando, das für den maritimen Bereich entlang der Grenzen zu Myanmar, Thailand und Indonesien verantwortlich ist, sowie das Strategische Kräftekommando, das für das nukleare Arsenal des Landes zuständig ist.

Die neuen integrierten Plattformen werden aus 17 bestehenden Kommandos der Armee, Luftwaffe und Marine zusammengesetzt sein, sieben jeweils von der Armee und Luftwaffe und drei von der Marine. Es gibt auch Pläne für weitere gemeinsame Kommandos, die von Drei-Sterne-Offizieren geleitet werden und für Logistik, Training, Cyber, Weltraum, Raketen und Geheimdienst verantwortlich sind. Sie werden dem Chef des Stabes für integrierte Verteidigung unterstellt sein, der dem Vorsitzenden des Stabschefs-Komitees unterstellt ist.

Konzentration auf westliche Flanke

Diese massiven Veränderungen in der Struktur und Funktionalität der indischen Streitkräfte spiegeln Veränderungen in der regionalen und globalen Sicherheitslage der letzten 15 Jahre wider. Indiens größte Sicherheitsherausforderung Pakistan ist nicht mehr das, was es vor Jahrzehnten war, als die beiden Nachbarn in den Jahren 1947, 1965, 1971 und 1999 vier Kriege führten.

Dies ist größtenteils auf das Auftreten sozialer, politischer und wirtschaftlicher Krisen zurückzuführen, die Islamabad auf beispiellosem Niveau geschwächt haben. Seine militärische Führung, die viele Elemente der pakistanischen Gesellschaft und Politik dominiert, hat in jüngster Zeit versucht, das Land auf einen Kurs der Normalisierung der Beziehungen und des Handels mit Indien zu bringen.

Pakistan konzentriert sich zunehmend auf seine westliche Flanke, die in den letzten Jahren seine östliche Grenze zu Indien als seine Hauptbedrohung für die Sicherheit abgelöst hat, aufgrund der aufstrebenden Aufstände von islamistischen Rebellen und baluchischen Separatisten. In den letzten 25 Jahren ging die Bedrohung für Indien von Pakistan größtenteils von Proxy-Islamisten und nichtstaatlichen Akteuren aus, die seit den späten 2000er Jahren von einem Vermögenswert zu einer erheblichen Belastung für Islamabad geworden sind.

Bedrohung durch China

Dennoch kann Neu-Delhi seine Wachsamkeit nicht zu sehr reduzieren, da die Sicherheitslage in Pakistan langfristig unsicher bleibt. Indien ist auch besorgt über die Bedrohung durch China, die in den letzten zehn Jahren zunehmend feindselig geworden ist. Neu-Delhi sieht sich Sicherheitsherausforderungen aus Peking in drei strategischen Bereichen gegenüber: den nordwestlichen, zentralen und nordöstlichen Regionen entlang der 2.200 Meilen langen Grenze zwischen Indien und China. Diese Grenze wird wahrscheinlich angespannter werden, wenn der Wettbewerb zwischen den USA und China zunimmt und die Ausrichtung zwischen den USA und Indien wächst, insbesondere in Anbetracht dessen, dass Indien der einzige Bereich in der Welt ist, in dem die Chinesen Erfahrung und Fähigkeiten haben, militärisch zu handeln.

Obwohl Neu-Delhi derzeit keine unmittelbaren Bedrohungen aus dem Indischen Ozean gegenübersteht, muss es dennoch Ressourcen für seine südliche Flanke aufbringen. Dies wird für Indiens Fähigkeit, ein wichtiger Militärverbündeter der Vereinigten Staaten in der breiteren Indo-Pazifik-Region zu werden, entscheidend sein. Selbst das eigene Bestreben, von einer regionalen Macht zu einer globalen Macht zu werden, erfordert Fähigkeiten zur Machtprojektion auf dem maritimen Sektor.

Für Indien hat die maritime Sicherheit eine größere Bedeutung erlangt, seit China seine sogenannte Perlenkette-Strategie eingeführt hat – ein Versuch, militärische und kommerzielle Einrichtungen entlang des Indischen Ozeans zu errichten. Diese Strategie war jedoch weitgehend erfolglos; einer der Gründe, warum China versucht hat, Indien auf seine gemeinsame Grenze im Himalaya zu fokussieren, anstatt auf seine südliche Flanke.

Letztendlich ist die neue Kommandostruktur darauf ausgelegt, es Indien zu ermöglichen, sich vor Bedrohungen aus Pakistan und China zu schützen, insbesondere falls die beiden Länder sich gegen Neu-Delhi verbünden. Sie soll auch Indien auf eine umfangreiche Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten und anderen Verbündeten vorbereiten, um die regionale Sicherheit zu gewährleisten. Doch trotz des prognostizierten Wachstums Indiens in den kommenden Jahren wird dies eine Herkulesaufgabe für die viertgrößte Militärmacht der Welt sein.



